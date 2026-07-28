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बाबरपुर में दिल्ली कांग्रेस ने किया SIR कैंप का उद्घाटन, कहा- फॉर्म भरने में सहयोग देना जरूरी

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित SIR कैंप मुहिम का उद्घाटन देवेंद्र यादव ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसी उद्देश्य से बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर SIR कैंप लगाए गए हैं, ताकि आम लोगों को SIR फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

उद्घाटन के दौरान देवेंद्र यादव ने SIR वॉलंटियर्स एवं BLA-2 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार हर नागरिक का सुरक्षित मताधिकार है, जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और मताधिकार को सुरक्षित रखने की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में जिस समर्पण, मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ सभी साथी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है. कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और संघर्ष संगठन की सबसे बड़ी ताकत है.