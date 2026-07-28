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बाबरपुर में दिल्ली कांग्रेस ने किया SIR कैंप का उद्घाटन, कहा- फॉर्म भरने में सहयोग देना जरूरी

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार प्रत्येक नागरिक का सुरक्षित मताधिकार है. इसे सुनिश्चित करना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने किया SIR कैंप मुहिम का उद्घाटन
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने किया SIR कैंप मुहिम का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 4:11 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित SIR कैंप मुहिम का उद्घाटन देवेंद्र यादव ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसी उद्देश्य से बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर SIR कैंप लगाए गए हैं, ताकि आम लोगों को SIR फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

उद्घाटन के दौरान देवेंद्र यादव ने SIR वॉलंटियर्स एवं BLA-2 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार हर नागरिक का सुरक्षित मताधिकार है, जिसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और मताधिकार को सुरक्षित रखने की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में जिस समर्पण, मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ सभी साथी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वह वास्तव में प्रशंसनीय है. कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और संघर्ष संगठन की सबसे बड़ी ताकत है.

देवेंद्र यादव ने सभी वॉलंटियर्स और BLA-2 कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता तक पहुंचकर उन्हें SIR प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना और फॉर्म भरने में सहयोग देना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे. इस दौरान पार्टी की ओर से बताया गया कि बाबरपुर विधानसभा के विभिन्न इलाकों में लगाए गए SIR कैंपों के माध्यम से लोगों को आवश्यक जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि कोई भी पात्र मतदाता SIR फॉर्म भरने से वंचित न रहे.

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