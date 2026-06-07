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दिल्ली कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट के माध्यम से शुरू किया प्रवक्ता और रिसर्चर का चयन, ऐसे दिया जाएगा अंतिम रूप

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के की ओर से मार्च में घोषित किए गए नेशनल टेलेंट हंट अभियान के अब अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मार्च में शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया के बाद अब इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई है. दो दिन के इंटरव्यू के बाद चयन समिति द्वारा सफल उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी. नेशनल टेलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता और रिसर्चर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. दिल्ली कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन एवं प्रवक्ता अनुज अत्रेय ने बताया कि इन्हीं पदों के लिए शनिवार और रविवार को इंटरव्यू का आयोजन किया गया.

रविवार को नेशनल टेलेंट हंट के इंटरव्यू का फाइनल राउंड है. इस अभियान को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेशों में शुरू किया गया था. कई प्रदेशों में यह अभियान चलाया जा चुका है. इसी तरह दिल्ली में भी मार्च में इस अभियान की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव द्वारा की गई थी. इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए आवेदन किए. आवेदनों की जांच के बाद जो आवेदन संबंधित पदों के अनुकूल नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया और जो आवेदन सही पाए गए उन आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. इंटरव्यू के दोनों राउंड में मिले पॉइंट्स के आधार पर पार्टी के मीडिया विभाग द्वारा चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा.

अनुज अत्रेय, सह संयोजक, नेशनल टेलेंट हंट (ETV Bharat)

मार्च में हुई थी शुरुआत: प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में दो दिवसीय नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित करके किया, जिसमें प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करने के टैलेंट हट की टीम उनका साक्षात्कार करेगी और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक सशक्त मंच भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के निर्देश देश सहित दिल्ली में कांग्रेस की विचारधारा में जमीनी मुद्दों पर अपनी सोच की अभिव्यक्ति को बुलंद करने के लिए जिस टैलेंट हट कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में 17 मार्च को गई थी, आज सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद हमारी टैलेंट हंट की टीम नई पीढ़ी को प्रवक्ता, रिसर्च काॅआर्डिनेटर और पब्लिसिटी काॅओर्डिनेटर के रुप में चयन करके कांग्रेस पार्टी में उनको एक नया प्लेटफार्म देगी.