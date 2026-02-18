ETV Bharat / state

चेयरपर्सन के बिना दिल्ली महिला आयोग काम नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से काम न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

February 18, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के लंबे समय से काम नहीं करने और दिल्ली महिला आयोग के चेयरपर्सन का पद जनवरी 2024 से खाली होने पर दिल्ली सरकार से जवाब किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला आयोग के लंबे समय से ठप्प रहने पर गहरी चिंता जताई. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सत्यम सिंह राजपूत ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद दिल्ली महिला आयोग कार्यशील नहीं है. दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटित हो रहे हैं. ऐसे में बिना चेयरपर्सन के दिल्ली महिला आयोग को कैसे छोड़ा जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करने को कहा है.

याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग में कोई काम नहीं होता, न तो वहां कोई हेल्प डेस्क कार्यरत है और न ही कोई अधिकारी या स्टाफ महिलाओं की शिकायतों को सुनने वाला है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग कार्यदिवस के दौरान बंद रहता है, जिसकी वजह से पारिवारिक काउंसलिंग या रेप क्राईसिस सेल पूरी तरह खत्म हो चुका है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना महिलाओं को न्याय और सुरक्षा पाने के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में महिलाओं के साथ देश भर में सर्वाधिक मामले दर्ज होते हैं लेकिन उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना गंभीर बात है.

याचिका में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि दिल्ली महिला आयोग को एक तय समय सीमा में कार्यशील बनाया जा सके और महिलाओं की शिकायतों का निपटारा किया जा सके. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली महिला आयोग में चेयरपर्सन के खाली पड़े पद को तुरंत भरा जाए और आयोग में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए.

