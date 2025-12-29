ETV Bharat / state

दिल्ली के कॉलेजों के लिए कैसा रहा साल 2025 ? जानिए बदलाव, उपलब्धियां और छात्र राजनीति के बारे में...

IIT दिल्ली में भी शोध और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई (ETV Bharat)

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने NIRF 2025 की एसडीजी (Sustainable Development Goals) श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है. यह रैंकिंग सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति जामिया की प्रतिबद्धता को दिखाती है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में दिल्ली के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है. दिल्ली विश्वविद्यालय ने NIRF 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय श्रेणी में छठे से पांचवें स्थान पर छलांग लगाई. वहीं, शोध संस्थान (Research Institutions) श्रेणी में डीयू 14वें से 12वें स्थान पर पहुंच गया है, जो विश्वविद्यालय की बढ़ती शोध क्षमता और अकादमिक गुणवत्ता को दर्शाता है.

NIRF Ranking 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़ी छलांग, जामिया और IIT दिल्ली का भी दमदार प्रदर्शन:

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने भी NEP 2020 के अनुरूप स्किल-बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया. टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट विभाग ने भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) के साथ स्कूल-लेवल जॉब-रोल-बेस्ड टूरिज्म स्किल कोर्स विकसित करने के लिए MoU किया. वहीं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के साथ हुए समझौते के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने भी NEP 2020 के अनुरूप स्किल-बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया. (ETV Bharat)

IIT दिल्ली में भी शोध और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई. ग्रिड-इंडिया के तहत ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (ERLDC) के साथ मिलकर AI-इनेबल्ड स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की साझेदारी की गई. यह सिस्टम टाइम-ऑफ-यूज टैरिफ, मौसम, ऑक्यूपेंसी और यूजर प्रेफरेंस के आधार पर बिजली की खपत को ऑप्टिमाइज किया. इसके अलावा, IIT दिल्ली ने यामाहा मोटर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक रिसर्च कोलैबोरेशन किया. इस साझेदारी के तहत इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन लैब (ETIL) में AI, एग्रीटेक, हेल्थकेयर, ऑटोनॉमस मोबिलिटी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा मिला.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दायरे का विस्तार किया. रूसी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान को लेकर MoU साइन किया गया. वहीं, लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ हुए समझौते के जरिए फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज और लद्दाख के छात्रों को DU के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिकल अनुभव देने का रास्ता खुला. यह पहल क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और समावेशी शिक्षा की दिशा में अहम रहा.

विदेशी छात्रों के लिए नए नियम और प्रक्रियाएँ' विषय पर डीयू में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

तकनीकी शिक्षा को और मजबूती देने के लिए DU ने गूगल क्लाउड के साथ बहुवर्षीय सहयोग समझौता किया. इसके तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस सहयोग का उद्देश्य न केवल रोजगार-उन्मुख शिक्षा देना है, बल्कि छात्र स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सपोर्ट और क्लाउड क्रेडिट के जरिए नवाचार को बढ़ावा देना भी है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण अकादमिक पहलें सामने आईं. DU और IIT कानपुर की फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड कंसल्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (IFACET) के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी (EICTA) कंसोर्टियम के तहत हुए MoU को कौशल विकास की दिशा में बड़ा कदम माना गया. इसके तहत DU से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को देश के 14 प्रमुख संस्थानों IIT, NIT, IIIT, C-DAC और NIELIT के सहयोग से प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिससे छात्रों को उद्योग-अनुकूल स्किल्स से लैस किया जा सके.

वर्ष 2025 विश्वविद्यालयों के लिए बदलावों और चुनौतियों का वर्ष रहा-प्रो.विंध्यवासिनी पांडेय (ETV Bharat)

इसी वर्ष कैंपस सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी, जब रामजस और देशबंधु कॉलेज को बम धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद जेएनयू ने भी एडवाइजरी जारी की और सुरक्षा को सख्त किया. जेएनयू छात्र संघ चुनाव (JNUSU) में वामपंथी गठबंधन की जीत रही, जिसने छात्र राजनीति में नई ऊर्जा भरी. कुल मिलाकर वर्ष 2025 विश्वविद्यालयों के लिए बदलावों और चुनौतियों का वर्ष रहा.

नई दिल्ली: दिल्ली के कॉलेजों के लिए साल 2025 बदलावों, टकरावों और नई संभावनाओं से भरा रहा. जहां एक ओर दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), जामिया मिल्लिया इस्लामिया और IIT Delhi संस्थानों ने अकादमिक सहयोग, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए शिक्षा को नए आयाम देने की कोशिश की. वहीं, दूसरी ओर छात्रसंघ चुनाव, फंडिंग संकट, NEP 2020 को लेकर असंतोष और लगातार होते विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया कि शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा भी है.

IIT दिल्ली का शानदार प्रदर्शन बरकरार:

IIT दिल्ली ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास के बाद चौथे स्थान प्राप्त किया है. इसके साथ ही ओवरऑल श्रेणी में भी संस्थान ने मजबूत रैंकिंग हासिल की. IIT दिल्ली को इंजीनियरिंग में 85.74 का स्कोर मिला है, जो इसके उच्च स्तरीय शोध, आधुनिक लैब सुविधाओं और चुनिंदा अकादमिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को दर्शाता है.

देशबंधु कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर आर्यन सोनी ने जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बिंदु साहनी ने परचम लहराया है. (ETV Bharat)

छात्र संघ चुनाव पूरे साल सुर्खियों में रही: DU और JNU की सियासत

शैक्षणिक पहलों के साथ-साथ छात्र राजनीति भी पूरे साल सुर्खियों में रही. वर्ष 2025 के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन पदों पर जीत दर्ज की, जबकि NSUI ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया. अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान की जीत और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा की जीत ने कैंपस राजनीति में ABVP की मजबूती दिखाई.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में इसके उलट तस्वीर रही. JNUSU चुनाव में चारों पदों पर वामपंथी संगठनों का कब्जा रहा और छह साल बाद अदिति मिश्रा के रूप में महिला अध्यक्ष मिली. हालांकि चुनाव से पहले और बाद में FRT (फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी) के विरोध, छात्रों की हिरासत और धार्मिक-राजनीतिक विवादों ने कैंपस को तनावपूर्ण बनाए रखा.

JNU के 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्र संघ चुनाव से पहले अक्टूबर माह में देर रात छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई थी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) के अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और सचिव मुंतिया फातिमा समेत कुल 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया था. 12 घंटे से अधिक समय तक छात्रों को पुलिस हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था.

वहीं, दूसरी ओर रावण के पुतले पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद व शरजील इमाम की तस्वीर लगाने और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी करने को लेकर बवाल हुआ था. इस दौरान एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि वामपंथी छात्र समूहों ने जेएनयू में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा पर हमला किया, जबकि वामपंथी संगठनों ने एबीवीपी पर राजनीतिक प्रचार के लिए रावण दहन कार्यक्रम के जरिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इसके बाद डीन ऑफ स्टूडेंट्स प्रो. मनुराधा चौधरी की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी. जिसमें निर्देश दिए गए थे कि कैंपस में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

विरोध, फंडिंग संकट और शिक्षक आंदोलन:

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का सबसे बड़ा विवाद फंडिंग और NEP 2020 को लेकर रहा. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की सचिव प्रो. आभा देव हबीब ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान का खामियाजा पूरी तरह राज्य-फंडेड 12 कॉलेजों को भुगतना पड़ा, जहां महीनों तक शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी अटकी रहीं. उन्होंने उच्च शिक्षा के बढ़ते निजीकरण पर भी चिंता जताई. DUTA ने दिसंबर में जंतर-मंतर और UGC कार्यालय पर दो दिवसीय धरना दिया. उनकी मांगों में फुल पास्ट सर्विस, M.Phil/Ph.D. इंक्रीमेंट, अतिरिक्त भर्तियां, OPS की वापसी और HECI बिल पर चर्चा शामिल रही. दो साल बाद हुए DUTA चुनाव में प्रो. वीएस नेगी के नेतृत्व में NDTF ने फिर जीत दर्ज की.

AAP सरकार से उम्मीदें थीं, पर नियंत्रण की राजनीति हावी होती गई

''जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की तो शिक्षक समुदाय खुश हुआ. सरकारी स्कूलों में सुधार, नई इमारतों का निर्माण और छात्रों के बेहतर परिणाम यह सब सकारात्मक बदलाव रहे. समस्या तब शुरू हुई जब राजनीतिक दलों ने शिक्षा संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशें शुरू की. कोर्स और करिकुलम अकादमिक्स का विषय है. लेकिन राजनीति इसमें हस्तक्षेप करने लगी. एनईपी 2020 जैसे मुद्दों पर जिस तरह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विरोध हुआ, वैसा दिल्ली में नहीं दिखा. शायद कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की आशा ने विरोध को कमजोर किया.”- आभा देव हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

फंडिंग रोकने से दिल्ली के 12 कॉलेजों में गहरा संकट:

एसोसिएट प्रोफेसर आभा देव हबीब ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में दिल्ली सरकार गवर्निंग बॉडी में शामिल होती है, जिनमें से 12 कॉलेज पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा फंडेड हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच खिंचाव का सबसे ज्यादा असर इन कॉलेजों पर पड़ा. “फंडिंग रोक दी गई, नतीजा यह हुआ कि टीचर्स, अडहॉक स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कर्मचारियों तक की सैलरी महीनों अटकी रही. कोई निर्णय लेने की पोजिशन में भी नहीं था, फिर भी सबसे बड़ा बोझ उन्हीं पर डाल दिया गया.”

फंडिंग रोकने से दिल्ली के 12 कॉलेजों में गहराया संकट- आभा देव हबीब (ETV Bharat)

हायर एजुकेशन तेजी से प्राइवेटाइजेशन की ओर

आभा देव हबीब ने बताया कि एनईपी 2020 लागू होने के बाद स्कूलों के मर्जर और सरकारी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि “पिछले कुछ वर्षों में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हुए. आने वाले दस वर्षों में इसकी मार डरावनी साबित होगी.” उन्होंने बताया कि

सरकार पब्लिक फंडेड संस्थानों को कमजोर करके शिक्षा को बाजार के हवाले करने की तैयारी कर चुकी हैं. संसद को दरकिनार कर 29 जून 2020 को कैबिनेट से एनईपी पास करना इसी दिशा का संकेत था. अब हैकी बिल आने वाला है.

DUTA अध्यक्ष प्रो. वीएस नेगी और DU हिमालय स्टडी सेंटर के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडेय को सुनिए (ETV Bharat)

दो साल बाद हुआ DUTA का चुनाव:

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) का दो साल बाद सितंबर में चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) ने जीत दर्ज की. एनडीटीएफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रोफेसर वीएस नेगी ने वामपंथी शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के प्रत्याशी प्रोफेसर राजीव रे को हरा दिया था. वहीं, आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन AADTA के प्रत्याशी प्रोफेसर राजेश झा तीसरे स्थान पर रहे. कमलेश कुमार रघुवंशी चौथे और संदीप कुमार पांचवें व संजय मोहन मराले छठे स्थान पर रहे.

DUTA का अपनी लंबित मांगों को लेकर जंतर मंतर धरना (ETV Bharat)

थप्पड़ कांड में दो महीने के लिए संयुक्त सचिव को किया निलंबित:

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर 16 अक्टूबर को कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मारने और अन्य शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया था. संगठन और विश्वविद्यालय ने घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया था. नवंबर माह में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर कार्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से दो महीनों के लिए निलंबित कर दिया था.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को मिली बम धमकी:

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को तीन दिसंबर को ई-मेल के माध्यम से बम धमकी मिली थी. कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और डॉग स्क्वायड ने पूरे कैंपस को खाली करवाकर तलाशी अभियान शुरू किया था. राहत की बात यह रही कि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी.

सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज को मिली हरी झंडी

1280वीं विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद (EC) की बैठक में आर्ट्स फैकल्टी में सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली. यह सेंटर उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं पर व्यापक शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा. सेंटर में उड़िया भाषा में दो वर्ष का एमए प्रोग्राम, शोध कार्यक्रम, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे.

वर्ष 2026-27 के लिए 1651.42 करोड़ रुपए का बजट पास:

वित्तीय वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट 1664.74 करोड़ से कम कर 1312.33 करोड़ रुपए किया गया. वर्ष 2026-27 के लिए 1651.42 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया.

ढाका कॉम्प्लेक्स की 3.7 एकड़ जमीन पर बनेगा गर्ल्स हॉस्टल:

ढाका कॉम्प्लेक्स में स्थित 3.7 एकड़ खाली जमीन को गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव पास किया हुआ. यह जमीन पहले दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस/एसओएल और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (VPCI) को आवंटित की गई थी. वीपीसीआई और डीएसडब्ल्यू की खाली पड़ी जमीन को अब छात्राओं की सुरक्षा और आवास के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा.

