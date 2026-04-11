दिल्ली में बड़ा हादसा टला! कोचिंग सेंटर में बैठे थे बच्चे, तभी लगी आग, एक घंटे तक मुश्किल में फंसी रही जिंदगी
संकरी करीब 10 फुट चौड़ी गली में संचालित इस सेंटर में सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी सामने आई है.
Published : April 11, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्लीः उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में महज 20-25 गज के छोटे से मकान के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे एक कोचिंग सेंटर में शनिवार को भीषण आग लग गई. संकरी करीब 10 फुट चौड़ी गली में संचालित इस सेंटर में सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी सामने आई है.
प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से यह कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, उसने बड़े हादसे की आशंका को और गंभीर बना दिया है.
आग लगने के दौरान बच्चे थे मौजूद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय सेंटर में कई बच्चे मौजूद थे. कुछ बच्चे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, जबकि अन्य पढ़ाई में जुटे थे. अचानक आग भड़कते ही कमरे में धुआं भर गया और अफरा-तफरी मच गई. संकरी जगह और सीमित निकास के कारण बच्चों के फंसने का खतरा पैदा हो गया था.
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. लोगों ने अंदर जाकर बच्चों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना हालात बेहद भयावह हो सकते थे.
सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तंग गली के कारण उन्हें अंदर पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
नहीं थे फायर सेफ्टी इंतजाम
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोचिंग सेंटर बिना किसी फायर सेफ्टी इंतजाम के चल रहा था, न तो आग बुझाने के उपकरण थे और न ही आपात स्थिति में बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता. रिहायशी इलाके में इस तरह से बच्चों की जान जोखिम में डालकर कोचिंग चलाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.
फिलहाल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर वैध था या अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था.
पहले भी हो चुके हैं हादसे
दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पहले भी कई जिंदगियां ले चुकी है. वर्ष 2024 में राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी. 2025 में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें समय रहते छात्रों को बाहर निकाला गया. बावजूद इसके, रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति और बिना सुरक्षा मानकों के कोचिंग सेंटर चलने का सिलसिला जारी है, जो कभी भी बड़े हादसे में बदल सकता है.
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