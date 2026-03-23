ETV Bharat / state

शहीद-ए-आजम की प्रतिमा का अनावरण, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- आने वाली पीढ़ियों केलिए यह स्थल तीर्थ के समान

पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित RCS कार्यालय में शहीद-ए-आजम की प्रतिमा का अनावरण ( ETV Bharat )

क्रांतिकारी चेतना की नई प्रेरणा अनावरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रतिमा केवल पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि उस क्रांतिकारी चेतना का संचार है जिसने युवाओं को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया. यह स्थल अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तीर्थ के समान होगा, जो उन्हें माँ भारती की सेवा में सर्वस्व अर्पित करने का संकल्प दिलाएगा.

नई दिल्ली: शहीद दिवस के अवसर पर देश आज महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को नमन कर रहा है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित आर.सी.एस. कार्यालय परिसर में एक ऐतिहासिक अध्याय का पुनरुद्धार हुआ. यहां शहीद-ए-आजम भगत सिंह की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया. इसके साथ ही, उसी परिसर में स्थित उस ऐतिहासिक कोर्ट ट्रायल रूम का भी जीर्णोद्धार कर लोकार्पण किया गया, जहां कभी अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की थी.

जीर्णोद्धार किए गए कोर्ट ट्रायल रूम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में बताया गया कि यह एक साधारण कमरा मात्र नहीं है. यह उस प्रखर राष्ट्रभक्ति का सजीव प्रतीक है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी. यही वह स्थान है जहाँ भगत सिंह ने अपने तर्कों और निर्भीकता से साम्राज्यवादी ताकतों को निरुत्तर कर दिया था. इस कमरे का संरक्षण करना देश के गौरवमयी इतिहास को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इस विशेष अवसर पर शहीद भगत सिंह के पौत्र यादविंदर सिंह संधू, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, रविन्द्र इन्द्राज, कपिल मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे. पौत्र यादविंदर सिंह संधू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वजों के बलिदान स्थलों को सहेजना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. समारोह का समापन राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ हुआ. उपस्थित जनसमूह ने संकल्प लिया कि महान बलिदानियों के सपनों का भारत बनाने के लिए हर नागरिक अपना योगदान देगा.

भगत सिंह की प्रतिमा श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित (ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी सुखदेव जी और राजगुरु जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी. मां भारती के इन अमर सपूतों का साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. उनका बलिदान देशवासियों के लिए सदैव एक अमिट प्रेरणा बना रहेगा.

RCS कार्यालय में शहीद-ए-आजम की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)

भगत सिंह की प्रतिमा श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित

दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने भी इस पहल के बारे में बात की और इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, "यह वह गलियारा है जहां कभी 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा गूंजा था और जहां भगत सिंह पर मुकदमे चले थे. भगत सिंह की प्रतिमा एक श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित की गई है, जो लोगों, विशेष रूप से युवाओं को उनके जीवन के बारे में जानने का एक अवसर प्रदान करती है." भारत की आज़ादी के लिए दिए गए उनके इस सर्वोच्च बलिदान को हर साल 23 मार्च को 'शहीद दिवस' के रूप में याद किया जाता है. यह दिन लाहौर षड्यंत्र केस और 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का बदला लेने में उनकी भूमिका को समर्पित है.

ऐतिहासिक कोर्ट ट्रायल रूम का भी जीर्णोद्धार कर लोकार्पण किया गया (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :