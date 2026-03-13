ETV Bharat / state

दिल्ली के CM श्री स्कूल में आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 25 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म

सीएम श्री स्कूल एडमिशन का फॉर्म भरने वाले हैं तो इन बातों का रखें विशेष ख्याल

CM श्री स्कूल में आवेदन जमा करने की तिथि
CM श्री स्कूल में आवेदन जमा करने की तिथि (File photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 11:26 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीएम श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में मिले अनुरोधों को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 25 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के सीएम श्री शाखा द्वारा 12 मार्च 2026 को आधिकारिक नोटिस जारी किया गया.

छात्रों और अभिभावकों की मांग पर लिया गया फैसला

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार पहले 25 फरवरी 2026 और बाद में 6 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर के माध्यम से सीएम श्री स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों की ओर से आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि छात्रों को अधिक समय दिया जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र आवेदन से वंचित न रह जाए. इसी कारण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दी गई है.

21 से 26 मार्च तक खुलेगी करेक्शन विंडो:

नोटिस में यह भी बताया गया है कि जिन छात्रों ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने फॉर्म में सुधार करने का भी मौका मिलेगा. इसके लिए 21 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इस दौरान उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करके अपने आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी को संशोधित कर सकेंगे. यह सुविधा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनसे आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो.

आधिकारिक वेबसाइट पर मिलती रहेंगी अपडेट

शिक्षा निदेशालय ने सभी आवेदकों को सलाह दी है कि वह प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी नई जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए नियमित रूप से DoE की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. यहां प्रवेश परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट समय-समय पर जारी किए जाते रहेंगे. छात्रों और अभिभावकों को यह भी कहा गया है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और पूरी भरें, जिससे बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

