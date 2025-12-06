दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए शहर भर में सफाई अभियान शुरू, सीएम रेखा ने लिया हिस्सा
पूरे शहर में सफाई अभियान शुरू, राजधानी से कचरा, मलबा हटाना और धूल के प्रदूषण को कम करना है मकसद
Published : December 6, 2025 at 6:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कचरा और धूल प्रदूषण को रोकने के लिए शहर भर में एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें सड़कों की धुलाई, मैकेनिकल स्वीपिंग, एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही निर्माण स्थलों पर सख्ती और कचरा प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि धूल उड़ने से रोका जा सके और हवा की गुणवत्ता सुधारे जा सके.
सिविल लाइंस के खैबर पास चौक पर लिया हिस्सा : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस के खैबर पास चौक पर इस अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ज़मीनी सफाई और धूल-नियंत्रण के कामों का जायज़ा लिया. इसी कड़ी में IG स्टेडियम के पास पूरे रिंग रोड पर सफ़ाई अभियान चला, जिसमें पानी के स्प्रिंकलर ट्रक और दूसरे एंटी-स्मॉग उपाय लगाए गए हैं ताकि बिगड़ते AQI के बीच दिल्ली में धूल को कंट्रोल किया जा सके और हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके.
Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) posts, " आज सिविल लाइंस स्थित ख़ैबर पास चौक पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित व्यापक सड़क सफाई एवं धुलाई अभियान में सक्रिय भागीदारी की। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। शहर में… pic.twitter.com/S1lOGkRgqW— Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2025
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "अगले हफ़्ते से इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए एक बड़ी ड्राइव शुरू की जा रही है. हमें उम्मीद है कि अच्छे नतीजे दिखेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की लीडरशिप में AQI को नीचे लाया जाएगा." X पर एक पोस्ट में, सिरसा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सड़क किनारे की सफ़ाई, कचरा हटाने और धूल कम करने में किसी भी लेवल पर कोई लापरवाही न हो.
VIDEO | Delhi: A cleanliness drive is underway along the entire Ring Road stretch near IG Stadium, with water sprinkler trucks and other anti-smog measures deployed to control dust and improve air quality in the national capital amid deteriorating AQI.#Delhi #AirQuality… pic.twitter.com/NcCCcVEJfU— Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2025
पिछले 7-8 महीनों में इकट्ठा किया गया डेटा: पर्यावरण मंत्री ने कहा कि PWD पुराने कचरे और जमा हुए मलबे को हटा रहा है और पिछले 7-8 महीनों में इकट्ठा किया गया डेटा मौजूदा स्ट्रैटेजी को गाइड कर रहा है. लोगों की भागीदारी की अपील करते हुए, उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे तुरंत एक्शन के लिए MCD 311 या ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए गंदगी या प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करें. उन्होंने लिखा, "हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हमारी दिल्ली एक साफ़, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली बनेगी."
#WATCH | दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " धूल दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। हम कंस्ट्रक्शन की धूल और सड़क की धूल के लिए धूल शमन कर रहे हैं। हमारे विधायक और dc खुद अलग-अलग इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। यह ड्राइव जारी रहेगी। चाहे dmrc हो या प्रदूषण फैलाने… pic.twitter.com/cJKhf3KRx5— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 6, 2025
विधायक और DC खुद अलग-अलग इलाकों की कर रहे निगरानी: दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "धूल दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. हम कंस्ट्रक्शन की धूल और सड़क की धूल को कम कर रहे हैं. हमारे विधायक और DC खुद अलग-अलग इलाकों की निगरानी कर रहे हैं. यह ड्राइव जारी रहेगी. चाहे DMRC हो या प्रदूषण फैलाने वाली कोई और संस्था, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. चाहे सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा."
दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सैकड़ों स्प्रिंकलर गाड़ियां राजधानी के रिंग रोड की वाशिंग कर रही हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 6, 2025
हम सबका मिशन एक है - प्रदूषण नियंत्रण।
हमारी सरकार हर स्तर पर प्रदूषण के विरुद्ध निर्णायक युद्ध के लिए पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है।
रिंग रोड पर इन स्प्रिंकलर गाड़ियों के… pic.twitter.com/KItseUiNMF
अभियान के मुख्य बिंदु इस प्रकार है:
1.सड़कों की धुलाई और सफाई: 271 से ज़्यादा स्प्रिंकलर रोज़ाना लगभग 1 लाख लीटर पानी का छिड़काव कर रहे हैं और मैकेनिकल स्वीपर सड़कों को धूल-मुक्त बना रहे हैं.
2.धूल नियंत्रण के उपाय: प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर हाई-प्रेशर मिस्ट स्प्रे और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है.
3. कचरा प्रबंधन: कूड़ा संग्रहण प्रणाली को मज़बूत किया जा रहा है और कचरा उठाने वाले उपकरणों (जैसे वैक्यूम आधारित स्वीपर) की संख्या बढ़ाई जा रही है.
4. निर्माण स्थलों पर सख्ती: निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 48 घंटे के भीतर फेंसिंग अनिवार्य की गई है.
5.प्रशासनिक कार्रवाई: जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत जवाबदेही सौंपी गई है और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
6.लंबे समय की योजना: सिर्फ अल्पकालिक उपाय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें हरित क्षेत्र बढ़ाना और BS-4 से नीचे के वाहनों पर सख्ती शामिल है.
यह अभियान 'टीम दिल्ली' की भावना से चलाया जा रहा है, जिसमें एमसीडी, दिल्ली सरकार और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें :