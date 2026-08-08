Kanwar Yatra 2026: दिल्ली में अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत,CM ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल
सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-यूपी स्थित अप्सरा बॉर्डर पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला.
Published : August 8, 2026 at 1:49 PM IST
नई दिल्ली: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली-यूपी स्थित अप्सरा बॉर्डर पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला. हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा कांवड़ शिविर पहुंचे. इस दौरान दोनों नेताओं ने हरिद्वार से जल लेकर आ रहे शिवभक्त कांवड़ियों का भव्य नागरिक अभिनंदन किया. उन पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारों से पूरा बॉर्डर क्षेत्र गूंज उठा.
कांवड़ शिविर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री ने खुद कांवड़ियों के बीच जाकर उनका कुशलक्षेम जाना विधायक संजय गोयल विधायक अनिल गोयल जोन अध्यक्ष एमसीडी पंकज लूथरा मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों से बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा शिविरों में दी जा रही भोजन, विश्राम, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी साझा की.
शिवभक्तों की सेवा में असीम आनंद मुख्यमंत्रीअपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना दिल्ली सरकार के लिए सौभाग्य की बात है और इससे सरकार को असीम आनंद की अनुभूति हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में सरकार परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार द्वारा आयोजित यह दूसरा भव्य कांवड़ शिविर है. सरकार का प्रयास है कि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले हर कांवड़िये को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
Delhi: Chief Minister Rekha Gupta visited a Kanwar Seva Shivir at Apsara Border and showered flower petals on Kanwariyas pic.twitter.com/HYGlmiGjL0— IANS (@ians_india) August 8, 2026
मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा किए गए इस आत्मीय स्वागत और पुष्पवर्षा से शिवभक्त बेहद प्रसन्न नजर आए. कांवड़ियों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की और प्रशासन के इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. संपूर्ण बॉर्डर क्षेत्र 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गुंजायमान रहा.
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