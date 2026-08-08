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Kanwar Yatra 2026: दिल्ली में अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत,CM ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल

अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत, CM रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा ने की पुष्पवर्षा ( ETV Bharat )