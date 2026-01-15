ETV Bharat / state

''NCC युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता के लिए तैयार करती'', CM रेखा ने एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप का किया दौरा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अनुशासित मन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण ही विकसित भारत की नींव है.

सीएम रेखा गुप्ता का एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 का दौरा
सीएम रेखा गुप्ता का एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 का दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 15, 2026 at 6:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भारतीय सेना दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट के करिअप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 का दौरा किया. इस दौरान उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की मार्च-पास्ट, ब्रास बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखीं. इसके बाद उन्होंने फ्लैग एरिया का भी दौरा किया, जहां देश के 17 एनसीसी डायरेक्टोरेट्स से आए कैडेट्स ने राष्ट्रीय मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण पर आधारित प्रदर्शनी लगाई थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी लंबे समय से युवाओं में अनुशासन, एकता, कर्तव्यबोध और देशभक्ति की भावना का संचार कर रही है. अलग-अलग राज्यों से आए कैडेट्स, अलग भाषा और संस्कृति के बावजूद एक साथ मिलकर भारत की एकता को दिखाते हैं. यही ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की सच्ची झलक है.

रेखा गुप्ता का एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप का दौरा: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हॉल ऑफ फेम का दौरा कर एनसीसी के इतिहास, प्रशिक्षण प्रणाली एवं उपलब्धियों की जानकारी ली. साथ ही, युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने देशभर से आए एनसीसी कैडेट्स से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल (डीजी) लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी सहित देशभर से आए एनसीसी कैडेट्स उपस्थित थे.

NCC युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता के लिए तैयार करती: मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की एकजुटता, जोश, अनुशासन और देशभक्ति की भावना की सराहना करते हुए कहा कि आज का दिन उनके जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है. कैडेट्स की प्रस्तुतियां, लहराता तिरंगा और कदम से कदम मिलाकर चलता मार्च-पास्ट ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे देश की धड़कन प्रत्यक्ष सुनाई दे रही हो. मुख्यमंत्री ने एनसीसी की प्रशिक्षण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह युवाओं को आपदा प्रबंधन, नेतृत्व, राष्ट्रसेवा और जिम्मेदार नागरिकता के लिए तैयार करती है.

एनसीसी के मूल मंत्र ‘एकता और अनुशासन: मुख्यमंत्री ने एनसीसी के मूल मंत्र ‘एकता और अनुशासन’ को युवाओं में राष्ट्रभक्ति, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों का आधार बताया. उन्होंने कैडेट्स को राष्ट्र के भविष्य का नेतृत्वकर्ता बताते हुए विश्वास जताया कि वे जीवनभर देशसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि आज के एनसीसी कैडेट्स ही कल के राष्ट्रनायक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करेंगे और हमेशा मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेंगे.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा एनसीसी कैडेट्स को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर और केंद्रों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली में एनसीसी से जुड़ी प्रशिक्षण और भूमि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि मजबूत कंधे, अनुशासित मन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण ही विकसित भारत की नींव है. उन्होंने गणतंत्र दिवस पर कैडेट्स को कर्तव्य पथ पर गर्व, अनुशासन और समर्पण के साथ कदमताल करने की अपील भी की.

