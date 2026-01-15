ETV Bharat / state

''NCC युवाओं को जिम्मेदार नागरिकता के लिए तैयार करती'', CM रेखा ने एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप का किया दौरा

सीएम रेखा गुप्ता का एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 का दौरा ( ETV Bharat )