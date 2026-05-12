CM रेखा गुप्ता ने किए मां कामाख्या के दर्शन, असम में भाजपा सरकार बनने पर जताई खुशी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को असम के कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की.
Published : May 12, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को असम के कामाख्या मंदिर में मां कामाख्या के दर्शन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने असम में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर खुशी जताई.
उन्होंने कहा,
'यह मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि असम में तीसरी बार भाजपा सरकार बन रही है. हम प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए बहुत सुखद दिन है. असम में तीसरी बार भाजपा सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बन रही है. ये हिमंत बिस्वा सरमा की मेहनत है, जिन्होंने असम में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर कार्य किया और जनता ने भी पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया. हिमंता बिस्वा सरमा ने भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य की जनता के लिए कामाख्या मंदिर में प्रगति और समृद्धि की कामना की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के आशीर्वाद से असम विकास की राह पर अग्रसर होगा.
VIDEO | Guwahati: Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, “This is the blessing of Maa Kamakhya Devi that the BJP is forming the government in Assam for the third consecutive time. It is the result of the people’s love and trust, along with the blessings of the Goddess. Under… pic.twitter.com/1BnjuLFrun— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री के अलावा यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी मां कामाख्या के दर्शन किए. इसके अलावा त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी यहां पहुंचे.
इससे पहले सोमवार को रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित विशेष पूजा-अनुष्ठान के तहत चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक कर देश और समाज के कल्याण की कामना की थी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 13 मई को त्रिपुरा का दौरा करेंगी और राज्य के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी.
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