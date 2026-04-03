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सीएम रेखा गुप्ता का पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा आज, जानिए किन प्रत्याशियों के नामांकन में होंगी शामिल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की आठ विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए करेंगी रोड शो.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Twitter)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 7:27 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 6:44 AM IST

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नई दिल्ली: पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है. इन सभी को अलग-अलग राज्यों में पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने के लिए भेजा जा रहा है. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगी.

पश्चिम बंगाल में सीएम रेखा गुप्ता का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की आठ विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार और नामांकन में शामिल होने के लिए शनिवार को रवाना होंगी. वह सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगी. यहां 11 बजे पहुंचने के बाद कार से 11.30 बजे रोड शो करेंगी. रोड शो की शुरूआत खड़गपुर पुलिस स्टेशन से होगी. इसके बाद वह खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के साथ 12.45 बजे खड़गपुर एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन में शामिल होंगी.

इसके साथ ही वह दांतन सीट के प्रत्याशी अजीत कुमार जाना, केशियारी से भद्रा हेंब्रम, नारायनगढ़ से राम प्रसाद गिरी, सबांग से अमल पांडा, पिंगला से स्वागता मन्ना, खड़गपुर से तपन भूया और देबरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी शुभाषीश ओम के नामांकन में शामिल होंगी. इसके बाद तीन बजे फिर कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी. शाम को वह दिल्ली वापस लौट आएंगी.

बता दें कि खड़गपुर सीट पर बीजेपी, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है. 2021 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी दिनेन रॉय ने 109727 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी थी. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी तपन भूया को 37 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था. तपन भूया को 73497 वोट मिले थे.

जोरहाट सीट पर भाजपा की नजर

रेखा गुप्ता का यह दूसरा चुनावी दौरा होगा. इससे पहले वह एक बार और चुनावी दौरा कर चुकी हैं. इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीएम रेखा गुप्ता ने रोड शो और कई जनसभाएं की थीं. सीएम के अलावा भी दिल्ली भाजपा के 100 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल, असम और केरल के विधानसभा चुनाव में जुटे हुए हैं. ये नेता करीब एक महीने से वहां पर अपनी-अपनी चुनावी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. असम की जोरहाट विधानसभा सीट के चुनाव प्रबंधन में लगे दिल्ली भाजपा के नेता सुशील उपाध्याय ने बताया कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण जोरहाट सीट जहां से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मौजूदा सांसद गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट की जिम्मेदारी दी गई गई है. मुझे यहां चुनावी कार्य में लगे हुए एक महीने का समय हो चुका है. चुनाव संपन्न होने तक यहीं पर कार्यरत रहना है.

उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ जोरहाट में डटे हुए हैं और जोरहाट सीट को जीतकर पार्टी की झोली में जरूर डालेंगे. बता दें कि दिल्ली भाजपा ने असम में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के 20 से ज्यादा नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी हुई है. इसी तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन पवन राणा के नेतृत्व में 50 से ज्यादा दिल्ली भाजपा के नेताओं को चुनाव में लगा रखा है.

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Last Updated : April 4, 2026 at 6:44 AM IST

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