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सीएम रेखा गुप्ता का पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा आज, जानिए किन प्रत्याशियों के नामांकन में होंगी शामिल

नई दिल्ली: पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है. इन सभी को अलग-अलग राज्यों में पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने के लिए भेजा जा रहा है. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगी.

पश्चिम बंगाल में सीएम रेखा गुप्ता का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की आठ विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार और नामांकन में शामिल होने के लिए शनिवार को रवाना होंगी. वह सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए रवाना होंगी. यहां 11 बजे पहुंचने के बाद कार से 11.30 बजे रोड शो करेंगी. रोड शो की शुरूआत खड़गपुर पुलिस स्टेशन से होगी. इसके बाद वह खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के साथ 12.45 बजे खड़गपुर एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन में शामिल होंगी.

इसके साथ ही वह दांतन सीट के प्रत्याशी अजीत कुमार जाना, केशियारी से भद्रा हेंब्रम, नारायनगढ़ से राम प्रसाद गिरी, सबांग से अमल पांडा, पिंगला से स्वागता मन्ना, खड़गपुर से तपन भूया और देबरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी शुभाषीश ओम के नामांकन में शामिल होंगी. इसके बाद तीन बजे फिर कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी. शाम को वह दिल्ली वापस लौट आएंगी.

बता दें कि खड़गपुर सीट पर बीजेपी, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है. 2021 के विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी दिनेन रॉय ने 109727 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी थी. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी तपन भूया को 37 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था. तपन भूया को 73497 वोट मिले थे.