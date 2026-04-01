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CM रेखा गुप्ता ने किया केरल का चुनावी दौरा, अल्पुझा और वायकॉम सीटों पर की जनसभा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केरलम को अब एक नई दिशा की ज़रूरत है. ऐसी दिशा जो 'सेवा' के प्रति समर्पित हो, 'सुशासन' से निर्देशित हो

CM रेखा गुप्ता ने किया केरल का चुनावी दौरा
CM रेखा गुप्ता ने किया केरल का चुनावी दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 6:49 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंची. इस दौरान उन्होंने वायकॉम और अल्पुज्जा विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की.

उन्होंने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर गुज़रता है, जब अलाप्पुझा के किसान और मछुआरे समृद्ध होंगे, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और जब हर परिवार सुरक्षित महसूस करेगा तभी विकास का असली मतलब सामने आएगा. केरलम की मौजूदा हालत सालों से चली आ रही नीतिगत पंगुता, कमज़ोर शासन और राजनीतिक अवसरवादिता का नतीजा है. सच्चाई साफ़ है, यूडीएफ और एलडीएफ ने केरलम को कर्ज़ के ऐसे बोझ तले दबा दिया है, जिसका भारी असर हर घर पर पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केरलम को अब एक नई दिशा की ज़रूरत है एक ऐसी दिशा जो 'सेवा' के प्रति समर्पित हो, 'सुशासन' से निर्देशित हो और विकास के लिए कटिबद्ध हो. मैं आप सभी से विकसित केरलम के इस मिशन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ. कमल का बटन दबाएँ और एम. जे. जॉब जी को निर्णायक जीत का आशीर्वाद दें.

वायकॉम की जनसभा में सीएम ने दिया दिल्ली का उदाहरण

यह धरती एकता, साहस और बदलाव की प्रतीक है और आज यह एक नई दिशा का आह्वान करती ह, हर परिवार के लिए विकास, अवसर और गरिमा. दिल्ली का उदाहरण देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने केरल की जनसभा में कहा कि फ़र्क देखिए, 27 सालों तक, दिल्ली भ्रष्टाचार, देरी और राजनीतिक ड्रामे में फँसी रही. महज़ एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, दिशा बदल गई है. काम दिखाई दे रहा है, बुनियादी ढाँचा बढ़ रहा है, सार्वजनिक परिवहन बेहतर हो रहा है और शासन पारदर्शी तथा जवाबदेह बन रहा है. यह फ़र्क है बिना जवाबदेही वाली राजनीति और प्रतिबद्धता के साथ परिणाम देने वाले शासन के बीच.

केरलम अब इंतजार नहीं कर सकता: सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केरलम अब उसी मोड़ पर खड़ा है. यह इंतज़ार नहीं कर सकता. यह देरी का एक और दौर बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसे सेवा, सुशासन और विकास की ज़रूरत है. विकसित केरलम के लिए एनडीए का घोषणापत्र एक स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करता है.

वास्तविक विकास और निवेश, युवाओं के लिए रोज़गार और कौशल के अवसर, एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य, किफायती जीवन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आधुनिक बुनियादी ढाँचा और हर मलयाली के लिए समृद्धि की बात करता है.

इसलिए आप लोग कमल का बटन दबाएँ और के. अजित को अपना आशीर्वाद दें और वाइकोम को विकसित केरलम की ओर ले जाने वाली यात्रा का नेतृत्व करने दें.

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