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बनारस से मिर्जापुर रवाना हुईं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता; मां विंध्यवासिनी के दर्शन किये, दशाश्वमेध घाट पर देखेंगी गंगा आरती

एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से मिले स्वागत के बाद वह सीधे मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी के पवित्र दरबार के लिए रवाना हो गईं. मिर्जापुर पहुंचकर उन्होंने आदि शक्ति मां विंध्याचल का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और लोक कल्याण की कामना की. यहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मेरी धार्मिक यात्रा है. मां के दर्शन किये हैं. मां से प्रार्थना की है कि हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें और भारत विकसित बने.

वाराणसी: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची हैं. शनिवार दोपहर को वह वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरीं, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.

गंगा आरती और नौका विहार का आनंद: मिर्जापुर से वापस लौटने के बाद वह शाम को वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट (खिड़किया घाट) पर पहुंचेंगी. नमो घाट से वह विशेष बजरे या नौका पर सवार होकर नौका विहार करेंगी और बनारस के अर्धचंद्राकार घाटों की अद्भुत छटा का दीदार करेंगी. इसके साथ ही वह विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य और अलौकिक महाआरती में भी शामिल होंगी. कल अपनी यात्रा के दूसरे दिन, अपने जन्मदिन के विशेष मौके पर वह बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगी. (Video Credit: ETV Bharat)

जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद: वह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक कर आशीर्वाद लेंगी और इसके बाद दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी. वाराणसी पहुंचने पर मीडियाकर्मियों से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वह बाबा भोले के चरणों में शीश नवाने और आशीर्वाद लेने के लिए यहां आई हैं. उन्होंने बताया कि वह बाबा विश्वनाथ से समस्त दिल्ली वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना करेंगी. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मोक्ष नगरी काशी आना हमेशा से ही एक बेहद सुखद और अलौकिक अनुभव रहता है.

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