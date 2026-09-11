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DCW की बैठक में बोलीं CM रेखा गुप्ता- ''सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेगी हिंसा, सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी''

महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ानी होगी- CM रेखा गुप्ता

दिल्ली महिला आयोग की बैठक में सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली महिला आयोग की बैठक में सीएम रेखा गुप्ता (दिल्ली सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2026 at 5:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जनसेवा सदन में दिल्ली महिला आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दो टूक कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सिर्फ कड़े कानून बनाने से नहीं, बल्कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने से ही संभव है. उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने को कहा. बैठक में आयोग की अध्यक्षा लता गुप्ता के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे.

कॉलेज और स्कूलों में हो साइबर सुरक्षा व पॉक्सो पर बात

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से कॉलेज जाने वाली छात्राओं को आधुनिक समय की चुनौतियों से आगाह करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में छात्राओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और साइबर फ्रॉड जैसी वारदातों से बचने के तौर-तरीके सिखाए जाने चाहिए. इसके साथ ही, किसी भी घटना के सामने आने पर तुरंत और सही जगह शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी भी उन्हें दी जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में पॉक्सो (POCSO) अधिनियम को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि बालिकाओं को यौन अपराधों से जुड़े कानूनों और मिलने वाली कानूनी मदद की पूरी जानकारी मिल सके.

एचपीवी टीकाकरण पर विशेष ध्यान

गर्भाशय ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (HPV) वैक्सीन के महत्व को रेखांकित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित परिवारों की पात्र किशोरियों तक इसकी जानकारी और मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने आयोग को इस दिशा में संबंधित विभागों के साथ मिलकर तेजी से काम करने की सलाह दी.

आसान और समयबद्ध होगी ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था

महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल को और अधिक मजबूत और सरल बनाने पर बल दिया. घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़ी शिकायतों के लिए एक सहज और भरोसेमंद तंत्र होना चाहिए, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपनी बात रख सकें और अपनी शिकायत के स्टेटस की अपडेट भी पा सकें.

वन स्टॉप सेंटर और आश्रय गृहों का हो निरीक्षण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए संचालित 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी) और अन्य महिला आश्रय गृहों की व्यवस्थाओं का नियमित जायजा लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में रहने वाली महिलाओं को न केवल सुरक्षित माहौल मिले, बल्कि उन्हें समय पर चिकित्सा, काउंसलिंग, कानूनी मदद और पुनर्वास जैसी सुविधाएं भी पूरी संवेदनशीलता के साथ प्राप्त हों.

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