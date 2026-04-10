जलभराव मुक्त दिल्ली के लिए 'मिंटो रोड मॉडल' पर जोर, 30 जून तक नाले साफ करने का अल्टीमेटम
दिल्ली में मॉनसून में जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की.
Published : April 10, 2026 at 7:35 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी मॉनसून के दौरान सड़कों पर नाव चलने और जलभराव के पुराने दृश्यों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है. दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम करने के निर्देश देते हुए 30 जून तक हर हाल में नालों से गाद निकालने (डी-सिल्टिंग) का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि बारिश के दौरान वह स्वयं सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करेंगी. यदि कहीं भी जलभराव की समस्या पाई गई, तो संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
मिंटो रोड के 'कलंक' से मिली सीख
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मिंटो रोड का उदाहरण देते हुए कहा कि जो स्थान दशकों तक दिल्ली के लिए जलभराव का 'दाग' बना रहा, वह पिछले वर्ष बेहतर समन्वय और निगरानी के कारण साफ रहा. उन्होंने कहा, "मिंटो रोड जैसा उदाहरण अब पूरी दिल्ली में दिखाना होगा. अगर हम एक जगह सफल हो सकते हैं, तो पूरी दिल्ली में जलभराव क्यों नहीं रुक सकता?" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दोषारोपण की राजनीति छोड़ें और 'टीम दिल्ली' की तरह काम करें. अक्सर देखा जाता है कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इस बार समन्वय की कमी पर कड़ी कार्रवाई होगी.
आधुनिक मशीनों से होगी गाद की सफाई
मुख्यमंत्री ने पुरानी तकनीकों को त्याग कर आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मैन्युअल सफाई के बजाय सुपर सकर मशीनों और उन्नत उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाए. एमसीडी और एनडीएमसी ने बैठक में अपनी नई मशीनों की कार्ययोजना पेश की, जिसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों को भी तकनीक आधारित समाधान खोजने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि "हमारा लक्ष्य ऐसी दिल्ली बनाना है जहां पानी निकालने के लिए पंपों की कम से कम आवश्यकता पड़े. ड्रेनेज मास्टर प्लान पर तेजी से काम करना होगा ताकि पानी का बहाव प्राकृतिक और सुचारू हो."
30 जून की समयसीमा और सख्त निगरानी
मुख्यमंत्री ने गाद निकासी के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की है. उन्होंने निर्देश दिए कि नालों से निकाली गई गाद को सड़क किनारे न छोड़ा जाए, बल्कि उसे तुरंत चिह्नित डंपिंग साइट्स पर पहुंचाया जाए. बारिश के दौरान अक्सर गलियों और बाजारों का कूड़ा नालियों के मुहाने को जाम कर देता है. इसके लिए विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. जलभराव के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों और मशीनों की तैनाती सुनिश्चित की जाए.
ड्रेनेज मास्टर प्लान और स्थायी समाधान
बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीएमआरसी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सभी विभागों ने अपना-अपना 'एक्शन प्लान' पेश किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल अस्थायी पंप लगाकर जलभराव रोकना समाधान नहीं है. सरकार अब एक दीर्घकालिक ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम कर रही है. इसमें नालों के ढाल को ठीक करने और उनके बीच के अवरोधों को हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है.
मैदान में उतरेंगे अधिकारी और मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि वह कागजी दावों पर विश्वास नहीं करेंगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने एसी कमरों से बाहर निकलें और अपने जूनियर इंजीनियरों व ग्राउंड स्टाफ के साथ सीधे संपर्क में रहें. उन्होंने घोषणा की कि मॉनसून के दौरान वह खुद भारी बारिश के बीच औचक निरीक्षण करेंगी.
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