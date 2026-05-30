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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कांवड़ समिति का पुनर्गठन, मंत्री कपिल मिश्रा बने अध्यक्ष

मंत्री कपिल मिश्रा कांवड़ समिति के बने अध्यक्ष ( ETV Bharat )