दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने किए बालाजी महाराज के दर्शन, स्वागत करने पहुंची भाजपा जिला अध्यक्ष को मंदिर से बाहर निकाला

बालाजी मंदिर ट्रस्ट के सिद्धपीठ महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आगवानी की. मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार, शंखनाद और जयकारों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बालाजी महाराज के दर्शन किए. सुरक्षा के लिहाज से दौसा और करौली जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही. मंदिर क्षेत्र से लेकर आसपास के इलाकों तक चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली. दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बालाजी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना की. मंदिर के पुजारियों ने विधि-विधान से पूजा करवाई और सोने के चोले का टीका लगाकर विशेष अनुष्ठान संपन्न कराया गया. मुख्यमंत्री ने देश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की. मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया.

दौसा : मेहंदीपुर बालाजी में शनिवार दोपहर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचीं. उन्होंने विश्वविख्यात आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए. मुख्यमंत्री के धाम पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया. मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिसने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खास उत्साह भर दिया.

भाजपा जिला अध्यक्ष को निकाला मंदिर से बाहर : दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का स्वागत करने के लिए अपनी कार्यकारिणी के साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंची दौसा भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला को परेशानियों का सामना करना पड़ा. दरअसल, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला सीएम रेखा गुप्ता के स्वागत के लिए मंदिर परिसर में मौजूद थी. इस दौरान मानपुर डीएसपी धर्मराज चौधरी ने उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया. इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने बताया कि उनके पास परमिशन थी, लेकिन उनका आरोप है कि परमिशन के बाद भी उन्हें मंदिर से बाहर निकाला गया. वहीं, मामले में डीएसपी धर्मराज चौधरी ने बताया कि उन्होंने जिला अध्यक्ष को समझाकर सीएम के स्वागत के लिए बाहर भेजा था. ऐसा कोई मामला नहीं है.

महंत महाराज से की शिष्टाचार भेंट : इसके साथ ही बालाजी महाराज को सवामणी का भोग अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना की गई, जो मेहंदीपुर बालाजी धाम की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा मानी जाती है. बालाजी महाराज के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए. तीनों प्रमुख देवस्थानों में दर्शन कर मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक ऊर्जा और विश्वास का अनुभव किया. दर्शन के बाद मुख्यमंत्री महंत निवास पहुंचीं, जहां उन्होंने सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. इस अवसर पर दौसा जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार यादव, दौसा पुलिस अधीक्षक सागर राणा, करौली एसपी लोकेश सोनवाल सहित कई लोग मौजूद रहे.