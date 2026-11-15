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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि, PM मोदी के संबोधन को भी सुना

बिरसा मुंडा की 151वीं जन्मजयंती पर लोगों से मिलतीं रेखा गुप्ता. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्मजयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने प्रतिमा के पास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस पर दिए गए संबोधन को भी सुना.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत पूरे देश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस पहल से देश के कोने-कोने में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि 4 करोड़ से अधिक एससी-एसटी और जनजातीय समुदाय के लोगों को पक्के मकान मिले हैं.