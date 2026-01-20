दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर दी बधाई, कहा- यह प्रेरणादायक यात्रा
इस मौके पर दिल्ली सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का युवाओं की ताकत पर भरोसा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है.
Published : January 20, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन से मुलाकात कर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर, एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में संगठन में लगातार काम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचना एक प्रेरणादायक यात्रा है. उन्होंने कहा, 45 साल की उम्र में नितिन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना यह साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का युवाओं की ताकत पर भरोसा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, फैसले लेने की प्रक्रियाओं और नेतृत्व विकास के दृष्टिकोण में लगातार झलकता है.
कार्यकर्ता-आधारित संस्कृति का सशक्त प्रमाण: वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह चयन संगठन की परिपक्वता और कार्यकर्ता-आधारित संस्कृति का सशक्त प्रमाण है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आपका संगठनात्मक कौशल, दूरदृष्टि और कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता पार्टी को नए शिखरों की ओर अग्रसर करेगी.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर माननीय श्री नितिन नबीन जी से भेंट की और उन्हें सफल एवं यशस्वी कार्यकाल हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 20, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रेरक मार्गदर्शन एवं आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली सहित पूरे… pic.twitter.com/sqQKQUaHjb
एक समर्पित कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की श्री @NitinNabin जी की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। pic.twitter.com/Hmxb2jkXbw— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 20, 2026
सेवा-भाव में सतत कर्मरत रहने का हमारा प्रण: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि आपके नेतृत्व में संगठन को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय मंच तक और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं का है. राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ अनुशासन, निष्ठा और सेवा-भाव में सतत कर्मरत रहने का हमारा प्रण है. आपके यशस्वी, प्रेरणादायी और दूरगामी कार्यकाल की मंगलकामना करता हूं. उनके अलावा दिल्ली के मॉडल टाऊन से भाजपा विधायक अशोक गोयल ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहा कि यह भाजपा में ही संभव है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से युवाओं में एक नई ऊर्जा आएगी और पार्टी को और मजबूती मिलेगी.
