महरौली का होगा कायाकल्प: 135 करोड़ से संवरेगी सड़कें और पार्क, CM रेखा गुप्ता ने दी सौगात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया.

महरौली का होगा कायाकल्प: 135 करोड़ से संवरेंगी सड़कें और पार्क (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
ETV Bharat Delhi Team

January 31, 2026 at 8:27 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक नगरी महरौली की तस्वीर बदलने वाली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को महरौली विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत का संगम ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने घोषणा की कि महरौली के लिए कुल 235 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे दशकों से लंबित बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "आज हमने महरौली विधानसभा क्षेत्र में 135 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है. हमारा लक्ष्य दिल्ली के लोगों को अच्छी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा, और हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं."

सड़क, सेहत और सौंदर्यीकरण पर जोर

इस योजना के तहत महरौली की टूटी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी (PWD) को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल सड़कें ही नहीं, बल्कि पार्कों का कायाकल्प कर उन्हें 'मॉर्डन ग्रीन जोन' के रूप में विकसित किया जाएगा. बुजुर्गों के लिए ओपन जिम और बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र तैयार किए जाएंगे.

जाम से मुक्ति दिलाएगी एलिवेटेड रोड

महरौली की सबसे बड़ी समस्या 'ट्रैफिक जाम' को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बदरपुर-महरौली एलिवेटेड रोड गेम-चेंजर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम होगा. इसके अलावा, क्षेत्र में मल्टी-लेवल पार्किंग और 200 बेड के आधुनिक अस्पताल के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है.

विरासत हमारी पहचान- सीएम रेखा गुप्ता

हालांकि, संबोधन के दौरान सीएम भावुक दिखीं. रेखा गुप्ता ने कहा, "महरौली केवल एक विधानसभा नहीं, बल्कि दिल्ली की आत्मा है. मां योगमाया मंदिर और कुतुब मीनार जैसी धरोहरें हमें गौरवान्वित करती हैं. हम इस प्राचीन वैभव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर भविष्य को सशक्त बना रहे हैं." इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और स्थानीय विधायक गजेन्द्र यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया.

संबोधन के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से विकास को गति देने की बात कहीं. उन्होंने कहा कि महरौली जैसे घनी आबादी वाले और ऐतिहासिक क्षेत्र में एक साथ इतनी बड़ी राशि का निवेश क्षेत्र की राजनीति और भूगोल दोनों बदल सकता है. एलिवेटेड रोड और पार्किंग की सुविधा अगर धरातल पर उतरती है, तो यह दक्षिण दिल्ली के पर्यटन और व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

एक नजर में प्रमुख घोषणाएं

  • शिक्षा व स्वास्थ्य: 100-200 बेड का नया अस्पताल और युवाओं के लिए खेल मैदान.
  • विरासत का संरक्षण: ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास
  • फंड की उपलब्धता: 235 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, फंड की कमी नहीं होने का आश्वासन.
  • जनसुविधा: जर्जर चौपालों का जीर्णोद्धार और नए सामुदायिक भवनों का निर्माण.

संपादक की पसंद

