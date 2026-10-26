क्रूज से यमुना के छठ घाटों का निरीक्षण, सीएम रेखा गुप्ता ने तैयारियों का लिया जायजा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ यमुना नदी में क्रूज से छठ घाटों का निरीक्षण किया.
Published : October 26, 2026 at 11:48 AM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ क्रूज से यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान घाटों पर चल रही तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.
मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने यमुना किनारे उन प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया, जहां छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. अधिकारियों से घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा, रोशनी, पहुंच मार्ग और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई. सरकार का प्रयास है कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं.
क्रूज का नहीं हुआ लॉन्च, निरीक्षण के लिए किया इस्तेमाल
जिस क्रूज से मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री ने सोमवार को यमुना में यात्रा की, उसे दिल्ली सरकार ने यमुना में चलाने के लिए मुंबई से मंगवाया था. इसे इसी साल फरवरी में दिल्ली लाया गया था व 20 फरवरी को इसके लॉन्च की तैयारी थी, लेकिन क्रूज सेवा का औपचारिक संचालन शुरू नहीं हो सका. ऐसे में सोमवार को मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री की क्रूज यात्रा को क्रूज सेवा का लॉन्च या नियमित यात्री सेवा की शुरुआत नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने व यमुना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने के लिए किया गया.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta alongwith Delhi Minister Kapil Mishra inspect Delhi’s first-ever 'Namo Yamuna River Safari'. https://t.co/97Y7OAZOdE— ANI (@ANI) October 26, 2026
शनिवार को भी सीएम ने किया था निरीक्षण
छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इससे पहले भी यमुना के घाटों का दौरा कर चुकी हैं. बीते शनिवार को भी मुख्यमंत्री ने यमुना किनारे विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था. इसके बाद सोमवार को एक बार फिर अधिकारियों के साथ घाटों का निरीक्षण किया. छठ पूजा के दौरान दिल्ली के यमुना घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. श्रद्धालु अस्ताचलगामी व उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. ऐसे में घाटों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, साफ-सफाई व अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी रहती है. दिल्ली सरकार की ओर से छठ महापर्व को देखते हुए घाटों पर तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने पर जोर दिया है.
फिलहाल सोमवार की क्रूज यात्रा का मुख्य उद्देश्य यमुना में क्रूज सेवा शुरू करना नहीं, बल्कि छठ महापर्व के लिए तैयार किए जा रहे घाटों व वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना था. फरवरी में दिल्ली लाया गया क्रूज अभी नियमित यात्री सेवा के तौर पर लॉन्च नहीं हुआ है.
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