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क्रूज से यमुना के छठ घाटों का निरीक्षण, सीएम रेखा गुप्ता ने तैयारियों का लिया जायजा

क्रूज से यमुना के छठ घाटों का निरीक्षण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ क्रूज से यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान घाटों पर चल रही तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.

मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने यमुना किनारे उन प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया, जहां छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. अधिकारियों से घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा, रोशनी, पहुंच मार्ग और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई. सरकार का प्रयास है कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं.