सफाई का जायजा लेने कालिंदी कुंज यमुना घाट पहुंचीं दिल्ली CM, कहा- 'यमुना पहले से कहीं ज्यादा बेहतर'
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लगातार यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है.
Published : October 16, 2025 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: हर साल छठ महापर्व पर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है. यमुना नदी को साफ करने के तमाम दावे किए जाते हैं. हर साल यमुना नदी की स्थिति बद से बदतर नजर आती है. हालांकि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों के द्वारा यमुना को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं हालांकि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना की स्थिति और भी बदतर हो गई है.
विपक्ष के आरोपों को गलत साबित करने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंची. इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर जाकर यमुना की साफ सफाई और पानी के फास्फेट की मात्रा का जायजा लिया. सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे. यमुना की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए उन्होंने दावा किया कि इस छठ महापर्व के दौरान छठवर्ती स्वच्छ जल में सूर्य को अर्घ्य देंगे.
'आज यमुना पहले से कहीं ज्यादा बेहतर': सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं विपक्ष के झूठे आरोपों का जवाब देना चाहती हूं. उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज घाट पर एक लैब स्थापित की गई है, जो लगातार पानी की गुणवत्ता की जांच कर रही है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें खुशी है यह बताते हुए कि आज दिल्ली में यमुना जी बह रही है, उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बड़ी है और वह 4.75 है, इसका अर्थ यह है की नदी के अंदर जल जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं जबकि पहले ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं थे. आज अमोनिया की मात्रा भी काफी कम है.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta and minister Kapil Mishra inspected the preparations for the upcoming Chhath festival at Kalindi Kunj Chhath Ghat. pic.twitter.com/5qPvbUiD5B— ANI (@ANI) October 16, 2025
यमुना पर दिल्ली सरकार के काम का असर: उन्होंने कहा कि आज यमुना नदी के पानी में फास्फेट की भी मात्रा काफी कम है, जिसकी वजह से सफेद झाग नहीं बन रहे हैं. दिल्ली में जिस तरह से काम हुए हैं. दिल्ली सरकार के काम का असर देखने को मिल रहा है. रोजाना स्थिति में सुधार हो रहा है.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, " ... this water is now in such a condition that aquatic creatures can live very well in it, whereas earlier even a mosquito could not thrive in this water. today, this water is suitable for our aquatic life... this is delhi's achievement and… https://t.co/LkcM7BmQWa pic.twitter.com/ky2x63YCZE— ANI (@ANI) October 16, 2025
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई पहले कभी नहीं होती थी. दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही लगातार यमुना की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. आज जो यमुना की स्थिति में सुधार हुआ है, सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के प्रयास के कारण यह तस्वीर देखने को मिल रही है.
