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मुनक नहर का बदलेगा स्वरूप: प्रेमबाड़ी पुल के पास भव्य छठ घाट और सौंदर्यीकरण कार्यों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी छठ महापर्व को लेकर मुनक नहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने कैबिनेट सहकर्मी कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुनक नहर पर प्रेमबाड़ी पुल के पास चल रहे व्यापक सफाई, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और भव्य छठ घाट निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य उच्चकोटि की गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर मुकम्मल किए जाएं, ताकि पर्व के दौरान व्रतधारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा मुख्य प्रयास यह है कि महापर्व छठ से पहले मुनक नहर पूरी तरह स्वच्छ, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के अनुकूल तैयार हो जाए. उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नहर कभी बरसों से उपेक्षा और गंदगी की तस्वीर हुआ करती थी, आज वही प्रशासनिक इच्छाशक्ति के दम पर आस्था, बेहतर व्यवस्था और विकास के एक नए स्वरूप में तेजी से बदल रही है. यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के मूल संकल्प की सच्ची पहचान है.

सौंदर्यीकरण कार्यों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

युद्ध स्तर पर चल रहे हैं निर्माण कार्य:

इस दौरान कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने भी निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रेमबाड़ी पुल के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छठ घाट का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है. घाटों पर पक्की सीढ़ियों, चेंजिंग रूम, रोशनी की पुख्ता व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को पूजन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.