सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पहुंचकर किया छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण, कहा- लोग देखेंगे बदली हुई दिल्ली

छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है. इसी क्रम में सीएम ने वासुदेव घाट का निरीक्षण किया.

सीएम रेखा गुप्ता ने सभी इंतजाम करने के दिए निर्देश
सीएम रेखा गुप्ता ने सभी इंतजाम करने के दिए निर्देश (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 8:36 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 8:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कश्मीरी गेट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंचकर आगामी छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया. इसे सीएम के अधिरिकारिक 'एक्स' हैंडल से भी साझा किया गया है. एक्स हैंडल से जानकारी दी गई, आज वासुदेव घाट पहुंचकर छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया. हमारी सरकार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक सभी छठ घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य युद्धस्तर पर कर रही है.

इस बार दिल्ली में छठ महापर्व पहले से कहीं अधिक भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित रूप में मनाया जाएगा. जैसे कांवड़ यात्रा, रामलीला, दुर्गा पूजा और दिवाली के समय दिल्ली ने अपने नए स्वरूप को देखा है, वैसे ही इस बार छठ महापर्व पर भी दिल्लीवासी बदली हुई दिल्ली का अनुभव करेंगे. हमारी दिल्ली हर पर्व के साथ और अधिक संवेदनशील, सुसंस्कृत और सशक्त बनती जा रही है. एक ऐसी राजधानी का स्वरूप ले रही है जो श्रद्धा और विकास दोनों का प्रतीक है.

पर्यटन मंत्री भी रहे मौजूद: इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से विधायक अभय कुमार वर्मा एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे. उन्होंने स्थल पर चल रहे सफाई, समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं अधिक भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. यमुना नदी का जल पहले से अधिक स्वच्छ और निर्मल हो गया है और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है. घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीनों से लगातार कार्य किया जा रहा है.

छठ पूजा पर देखेंगे बदली हुई दिल्ली: मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार के सभी विधायक, मंत्री और अधिकारी खुद मैदान में उतरकर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. इस बार का छठ पर्व दिल्लीवासियों के लिए विशेष और यादगार होगा. जिस तरह इस वर्ष की दीपावली मनाई जा रही है, उसी तरह छठ महापर्व भी राजधानी में भव्यता और सुव्यवस्था का नया मानक स्थापित करेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी छठ घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता, जल व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सहायता के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिले, जिससे दिल्ली की छवि एक आदर्श धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में और निखरे.

बच्चों के साथ मनाई दिवाली: वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीस हजारी स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के चिल्ड्रन होम फॉर ऑर्फनेज बॉयज में बच्चों के साथ दीपावली मनाई. उन्होंने 'एक्स' हैंडल पर लिखा, आज डीएमआरसी चिल्ड्रेन होम के बच्चों के साथ दिवाली मनाई. इन बच्चों का अपनापन ही इस त्यौहार की सबसे सच्ची रोशनी है. दिल्ली सरकार की संवेदनशील पहल के तहत संचालित ऐसे बाल गृहों में स्नेह, शिक्षा और सुरक्षा के साथ हर बच्चे को अपने सपनों को आकार देने का अवसर मिल रहा है. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दीपावली का यह पर्व इन बच्चों के जीवन में अपार खुशियां और नई रोशनी लेकर आए. इस दौरान उन्होंने बच्चों को उपहार भी दिए.

