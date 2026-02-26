ETV Bharat / state

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने किया 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन, कहा- मृत्यु के बाद देहदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा

नई दिल्ली: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के ईस्ट दिल्ली कैंपस में दधीचि देहदान समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया. उन्होंने दधीचि देह दान समिति के प्रयासों की सराहना की.

दिल्ली सीएम ने अंगदान और देहदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में उन्होंने खुद बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा था. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के बाद देहदान दोनों ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दधीचि देहदान समिति को दी शुभकामनाएं (ETV Bharat)

हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में: उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अपने अंगों के माध्यम से जीवित रह सकता है. आपका दिल किसी और व्यक्ति में धड़क सकता है और आपकी आंखें किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती हैं. देश में हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में हैं और समय पर अंगदान न मिलने से अनेक जीवन असमय समाप्त हो जाते हैं.