दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने किया 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन, कहा- मृत्यु के बाद देहदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा
दो दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में अंगदान और देहदान पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा.
Published : February 26, 2026 at 3:33 PM IST
नई दिल्ली: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के ईस्ट दिल्ली कैंपस में दधीचि देहदान समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'वरदान' फिल्म फेस्टिवल का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया. उन्होंने दधीचि देह दान समिति के प्रयासों की सराहना की.
दिल्ली सीएम ने अंगदान और देहदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में उन्होंने खुद बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा था. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु के बाद देहदान दोनों ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है.
हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में: उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अपने अंगों के माध्यम से जीवित रह सकता है. आपका दिल किसी और व्यक्ति में धड़क सकता है और आपकी आंखें किसी और के जीवन में रोशनी बन सकती हैं. देश में हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में हैं और समय पर अंगदान न मिलने से अनेक जीवन असमय समाप्त हो जाते हैं.
‘वरदान’ फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए दधीचि देह दान समिति का साधुवाद।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 26, 2026
अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना सच में प्रेरणादायक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में नई सोच पैदा करते हैं।
अंगदान केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है। यह किसी को नई… pic.twitter.com/afx5caBHHO
जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम: दिल्ली सीएम ने कहा कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम हैं. दो दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंगदान और देहदान पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. कार्यक्रम के आयोजकों का उद्देश्य कला और सिनेमा के माध्यम से समाज को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है. इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मशहूर अभिनेता मनोज जोशी उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में सफर होगा डिजिटल: 2 मार्च से शुरू होगी पिंक-ब्लू-ऑरेंज कार्ड योजना, महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फ्री ट्रैवल कार्ड
दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों से भेदभाव मामला: CM रेखा गुप्ता ने की निंदा, AAP ने की कार्रवाई की मांग
दिल्ली BJP सरकार के एक साल: CM रेखा ने बताई सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां