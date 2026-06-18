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दिल्ली में जन कल्याण शिविरों का आयोजन शुरू, CM रेखा ने किया शुभारंभ; 42 स्थानों पर मिलेंगी 21 योजनाओं की सुविधाएं

18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन ( Etv Bharat )