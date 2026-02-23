ETV Bharat / state

दिल्ली में लागू होगी ‘राह-वीर’ योजना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर मिलेंगे 25 हजार और सम्मान

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस पहल से दिल्ली जैसे महानगर में संवेदनशीलता की एक नई संस्कृति विकसित होगी. उन्होंने कहा, "गोल्डन ऑवर में मिली चिकित्सा सहायता जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे बड़ी कड़ी होती है. यदि हम नागरिकों को प्रोत्साहित करेंगे, तो कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी. केजरीवाल सरकार में लागू हुई थी फरिश्ते योजना

मददगारों के चयन और पुरस्कार के पारदर्शी वितरण के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति में जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे. पुरस्कार की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी.

योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अक्सर लोग कानूनी झंझटों के डर से घायलों की मदद करने से कतराते हैं. अब ‘राह-वीर’ योजना के तहत मदद करने वालों को न केवल आर्थिक पुरस्कार मिलेगा, बल्कि उन्हें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पूर्ण कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की ‘राह-वीर योजना’ को राजधानी में लागू करने की घोषणा की है. इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर को कम करना और नागरिकों के मन से पुलिसिया कार्रवाई का डर निकालकर उनमें मदद की भावना जगाना है.

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2018 में फरिश्ते योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार होता था और उसे अगर निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती थी. इसके साथ ही जो राहगीर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको भी सरकार की ओर से दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना को दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार अक्टूबर 2024 तक 26 हजार लोगों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है.

योजना के बंद होने का कारण

दिल्ली की सत्ता में जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, तब ही अस्पतालों के बिल भुगतान को लेकर सरकार और नौकरशाहों के बीच टकराव शुरू हुआ, मामला उपराज्यपाल के पास पहुंचा तो योजना की वैधानिकता पर ही सवाल उठ खड़े हुए. उसके बाद शराब घोटाले में आप नेताओं की गिरफ्तारी के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गयी. आप नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का साफ कहना है, यह योजना "घटिया राजनीति" के कारण बंद हुई. उनका आरोप है कि अब बीजेपी शासित दिल्ली सरकार ने अपने बजट से इस योजना को हटा दिया, जिससे इसका क्रियान्वयन रुक गया. इस संबंध में, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि 2023 में जब वे मंत्री थे, तब भी उपराज्यपाल के अधिकारियों ने योजना का बजट रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब कोर्ट के हस्तक्षेप से इसे चालू रखा गया था.

योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी आप सरकार

वर्ष 2018 में लागू यह योजना करीब पांच सालों तक ठीक से चली. उसले बाद वर्ष 2023 के बजट में भी सरकार ने इस योजना के लिए फण्ड का आवंटन किया, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों का लंबित भुगतान जारी नहीं किया. तब दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश देने की कोर्ट से गुहार लगाई. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा. दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी से जवाब दाखिल करने को कहा था. तब उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से उपराज्यपाल कार्यालय के विरुद्ध फरिश्ते योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेना इस बात को स्वीकार करना है कि उन्होंने अपनी याचिका में एलजी कार्यालय के विरुद्ध जो भी दावे किए थे, वे सभी निराधार व झूठे थे. यह भी कहा गया कि ये आरोप उपराज्यपाल कार्यालय को बदनाम करने के इरादे से लगाए गए थे.

एलजी कार्यालय ने जारी किया था स्पष्टीकरण

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योजना के संबंध में एलजी कार्यालय ने आंकड़ें साझा किए. योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 4.85 करोड़ रुपये का भुगतान और वित्त वर्ष 2023-2024 में 12 फरवरी तक 4.98 करोड़ रुपये का भुगतान योजना के तहत निजी अस्पतालों को किया गया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आप सरकार ने उपराज्यपाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. साथ ही दावा किया कि यह सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था, जिसके कारण 29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इससे यह पता चला कि फरिश्ते योजना जैसी योजना को निष्क्रिय करने के लिए जानबूझकर साजिश रची गई थी.

रेखा सरकार की राह-वीर योजना की खास बातें

प्रोत्साहन राशि: गंभीर घायल को 'गोल्डन ऑवर' (हादसे के ठीक एक घंटे के भीतर) अस्पताल पहुँचाने पर 25,000 रुपये मिलेंगे.

गंभीर घायल को 'गोल्डन ऑवर' (हादसे के ठीक एक घंटे के भीतर) अस्पताल पहुँचाने पर 25,000 रुपये मिलेंगे. राष्ट्रीय सम्मान: साल भर में चयनित देश के 10 सर्वश्रेष्ठ मददगारों को एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा.

साल भर में चयनित देश के 10 सर्वश्रेष्ठ मददगारों को एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा. कानूनी सुरक्षा: मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस या अस्पताल द्वारा अनावश्यक पूछताछ के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

