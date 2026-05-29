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रोहिणी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल देख भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को दी चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर-16 स्थित अंबेडकर भवन का औचक निरीक्षण किया, जहां राजस्व विभाग के ई-सब-रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित होते हैं. दफ्तर में फैली गंदगी, टूटे फर्श, बंद पड़े एयर कंडीशनर और लोगों की बदहाली देख सीएम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और एक सप्ताह के भीतर दफ्तर की कायापलट करने के सख्त निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि ऑफिस की स्थिति बेहद दयनीय है. लाइटिंग खराब थी, शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं थे और फर्श टूटा हुआ था. सबसे ज्यादा नाराजगी सीएम ने बैठने की व्यवस्था को लेकर जताई. वहां पहुंचे बुजुर्गों और महिलाओं को घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था. सीएम ने कहा, "सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए होते हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए. बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी अव्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

'एक हफ्ते में सुधार नहीं तो कार्रवाई पक्की'

मुख्यमंत्री गुप्ता ने मौके पर ही अधिकारियों को 'डेडलाइन' दे दी. उन्होंने साफ कहा कि अगले सात दिनों में भवन की मरम्मत (फेसलिफ्टिंग), सफाई, टूटी टाइलों को ठीक करने, एसी की मरम्मत और बैठने के लिए पर्याप्त बेंचों का इंतजाम हो जाना चाहिए. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हर ऑफिस के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी या केयरटेकर नियुक्त किया जाए, जिसकी जवाबदेही वहां की साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने की होगी. उन्होंने कहा, "जब तक आधुनिक भवन नहीं बन जाता, तब तक उपलब्ध संसाधनों में ही नागरिकों को बेहतर सेवा मिलनी चाहिए. छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बस इच्छाशक्ति की जरूरत है."

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