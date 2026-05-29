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रोहिणी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल देख भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को दी चेतावनी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद आम नागरिकों से भी बातचीत की.

रोहिणी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल देख भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता
रोहिणी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का हाल देख भड़कीं सीएम रेखा गुप्ता (सीएम एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 29, 2026 at 7:25 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी सेक्टर-16 स्थित अंबेडकर भवन का औचक निरीक्षण किया, जहां राजस्व विभाग के ई-सब-रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित होते हैं. दफ्तर में फैली गंदगी, टूटे फर्श, बंद पड़े एयर कंडीशनर और लोगों की बदहाली देख सीएम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और एक सप्ताह के भीतर दफ्तर की कायापलट करने के सख्त निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि ऑफिस की स्थिति बेहद दयनीय है. लाइटिंग खराब थी, शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं थे और फर्श टूटा हुआ था. सबसे ज्यादा नाराजगी सीएम ने बैठने की व्यवस्था को लेकर जताई. वहां पहुंचे बुजुर्गों और महिलाओं को घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था. सीएम ने कहा, "सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए होते हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए. बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी अव्यवस्था किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

'एक हफ्ते में सुधार नहीं तो कार्रवाई पक्की'

मुख्यमंत्री गुप्ता ने मौके पर ही अधिकारियों को 'डेडलाइन' दे दी. उन्होंने साफ कहा कि अगले सात दिनों में भवन की मरम्मत (फेसलिफ्टिंग), सफाई, टूटी टाइलों को ठीक करने, एसी की मरम्मत और बैठने के लिए पर्याप्त बेंचों का इंतजाम हो जाना चाहिए. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि हर ऑफिस के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी या केयरटेकर नियुक्त किया जाए, जिसकी जवाबदेही वहां की साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने की होगी. उन्होंने कहा, "जब तक आधुनिक भवन नहीं बन जाता, तब तक उपलब्ध संसाधनों में ही नागरिकों को बेहतर सेवा मिलनी चाहिए. छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बस इच्छाशक्ति की जरूरत है."

भ्रष्टाचार और देरी पर 'जीरो टॉलरेंस'

सुविधाओं के साथ-साथ सीएम ने रिकॉर्ड प्रबंधन और करप्शन पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि जनता के काम समयबद्ध तरीके से होने चाहिए. यदि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी, बेवजह चक्कर कटवाने या काम में जानबूझकर देरी की शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जनता से सीधे जुड़े, सुनी समस्याएं

सीएम ने निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद आम नागरिकों से सीधे बात की. लोगों ने टोकन सिस्टम की कमी और कामकाज में होने वाली दिक्कतों के बारे में सीएम को बताया. सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक अपने वैध काम के लिए परेशान नहीं होना चाहिए.

अगले हफ्ते फिर होगा 'सरप्राइज विजिट'

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि एक सप्ताह के भीतर किए गए सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे खुद दोबारा निरीक्षण के लिए आएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. सीएम का यह औचक दौरा दिल्ली के अन्य सरकारी दफ्तरों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि अब 'चलता है' वाली कार्यसंस्कृति नहीं चलेगी.

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