दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'नमो रन' को दिखाई हरी झंडी, कहा- हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण

सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने 'नमो रन' को हरी झंडी दिखाई.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2025 at 10:51 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 1:04 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 'नमो रन' को हरी झंडी दिखाई. कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया. इसमें दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हुए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह आयोजन सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है. खेल प्रतियोगिताओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ने और इस दौड़ के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बहुत सुंदर है. इस तरह की प्रतियोगिताएं सुरक्षित और विकसित दिल्ली की राह में बहुत लाभदायक होंगी." उन्होंने कहा कि आजकल लड़कियां भी बेहतरीन क्रिकेट खेलती हैं. हर खेल का अपना महत्व है और हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है. यह खेल प्रतियोगिता, यह दौड़ और इसमें आपकी भागीदारी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं. आप सभी को और पूरी आयोजन टीम को सभी को एक साथ लाने के लिए मैं बधाई देती हूं.

नमो रन पर सीएम का बयान (ETV Bharat)

खेल केवल जीवन जीने का एक तरीका नहीं

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जानी चाहिए. मैं यहां उपस्थित अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों को कम से कम एक खेल में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करें. खेल केवल जीवन जीने का एक तरीका नहीं हैं, ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं. मैंने अक्सर देखा है कि खेलों में शामिल बच्चों में स्वाभाविक रूप से एकाग्रता और अनुशासन विकसित होता है.

फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नमो रन का आयोजन
फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नमो रन का आयोजन (ETV Bharat)

मल्होत्रा ​​ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तारीफ की

इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह हर दिन लोगों के बीच रहती हैं और रोजाना दो-तीन सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने शायद दस सालों में भी जनता से इतनी मुलाकात नहीं की होगी. सीएम रेखा गुप्ता लोगों से इतना ज्यादा जुड़ी रहती हैं जितना कि कभी-कभी एक महीने में ही, जितना कि दूसरे लोग सालों में भी नहीं कर पाते.

DELHI CM REKHA GUPTA
FIT YUVA FOR VIKSIT BHARAT
CM REKHA GUPTA FLAGS OFF NAMO RUN
नमो रन
NAMO RUN UNDER FIT YUVA

