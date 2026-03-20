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सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी, कहा- जल्द ही पूरी फ्लीट को करेंगे इलेक्ट्रिक पर स्विच

नई दिल्ली: सर्दियों में प्रदूषण का कहर झेलने वाली राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने व सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली से गाजियाबाद के बीच इंटरस्टेट बस संचालन की शुरुआत की. वहीं 12,877 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कुल 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी जारी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह राशि सीधे लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई. इससे लोगों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को लेकर रुझान बढ़ेगा.

पूर्व की केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार व विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ईवी सब्सिडी रोककर लोगों के साथ अन्याय किया, जबकि वर्तमान सरकार अपने बजट से बकाया भुगतान कर रही है. आज 12,877 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कुल 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी उनके खाते में भेजी गई है. अब सभी को सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी जगह कोई और सरकार होती तो एक ही काम के कई उद्घाटन कर प्रचार में पैसा खर्च करती, लेकिन हमारी प्राथमिकता जनता का विकास है. हमने एक साथ कई उद्घाटन किए.

मुख्यमंत्री ने 300 बसों को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

65 करोड़ का घाटा: उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की स्थिति में सुधार का दावा करते हुए बताया कि पहले जहां निगम को 65 करोड़ रुपये का घाटा था, वहीं अब यह धीरे-धीरे मुनाफे की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में वित्तीय अनुशासन व बेहतर प्रबंधन से यह बदलाव संभव हुआ है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर पिंक कार्ड योजना पर भी उन्होंने सफाई दी. पहले इस योजना में पारदर्शिता की कमी थी, लेकिन अब पिंक कार्ड के जरिए यह पता चल सकेगा कि कितनी महिलाएं, किस रूट पर यात्रा कर रही हैं, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही आंकड़ों के आधार पर भुगतान होगा.

लोगों के खाते में पहुंची ईवी की सब्सिडी: वर्ष 2023 से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिली थी. बसों को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले 12,877 लोगों को 24 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी. ये सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों की सब्सिडी रोक दी थी, जिसे हमारी सरकार अपने बजट से दे रही है. नई ईवी नीति पर काम चल रहा है. जल्द ही नई ईवी नीति लाई जाएगी.