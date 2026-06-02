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बुराड़ी डीटीओ ऑफिस में अव्यवस्था पर CM रेखा गुप्ता नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बुराड़ी स्थित जिला परिवहन कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर कड़ी नाराजगी जताई. इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों को सम्मानजनक सेवा प्रदान करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सीधे डीटीओ कार्यालय के बाहर कतार में खड़े लोगों के पास पहुंचीं और उनसे बातचीत की. भीषण गर्मी में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए आए कई नागरिकों ने सीएम को बताया कि उन्हें घंटो बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती है. परिसर में बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पीने के साफ पानी का भी अभाव है. लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को खरी-खोटी सुनाई.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, सरकारी सेवाएं प्राप्त करने आने वाले नागरिक सम्मान के हकदार हैं. भीषण गर्मी में बुनियादी सुविधाओं के बिना किसी को बाहर खड़ा रखना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से भवन के भीतर ही आधुनिक और पर्याप्त क्षमता वाला प्रतीक्षालय विकसित करने के आदेश दिए. उन्होंने निर्देश दिया कि यहां बैठने की समुचित व्यवस्था, ठंडे पेयजल, पंखे, कूलर और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाए.

बुराड़ी बनेगा 'मॉडल परिवहन सेवा केंद्र'

डीटीओ कार्यालय के पुनर्विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मरम्मत या छोटे-मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा. उन्होंने अधिकारियों को एक समग्र मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. इस प्लान का उद्देश्य पूरे परिसर को एक 'मॉडल परिवहन सेवा केंद्र' के रूप में विकसित करना है. सीएम ने कहा कि इस परिसर में पार्किंग, हरित क्षेत्र, आधुनिक प्रशासनिक कार्यालय और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जगह का अधिकतम और व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि यह दिल्ली के लिए एक मिसाल बनें.