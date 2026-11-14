दिल्ली के सोनिया विहार में सूर्य को अर्घ्य देंगी CM रेखा गुप्ता, 1400 से अधिक घाटों पर विशेष इंतजाम
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 15 नवंबर को शाम में सोनिया विहार स्थित छठ घाट पहुंचेंगी. यहां वह छठ व्रतियों से मुलाकात करेंगी.
Published : November 14, 2026 at 10:44 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोकआस्था का महापर्व छठ पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यमुना किनारे से लेकर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए छठ घाटों पर व्रतियों व श्रद्धालुओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी छठ पर्व के अवसर पर व्रतियों के बीच पहुंचेंगी. मुख्यमंत्री 15 नवंबर की शाम सोनिया विहार छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि 16 नवंबर की सुबह आईटीओ स्थित हाथी घाट पर उदीयमान सूर्य की पूजा-अर्चना करेंगी. इस दौरान वह श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनके साथ छठी मैया व भगवान सूर्य की आराधना करेंगी.
दिल्ली सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं छठ पर्व की तैयारियों व घाटों पर की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं. वह लगातार जनप्रतिनिधियों, विभिन्न जिलों के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं. शनिवार को भी उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर घाटों पर सुविधाओं का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्रती या श्रद्धालु को पूजा के दौरान असुविधा नहीं होनी चाहिए. बड़े घाटों पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके.
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1400 से अधिक घाटों पर व्यवस्थाएं
दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1400 से अधिक छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इनमें यमुना किनारे बनाए गए प्रमुख घाटों के अलावा उत्तरी दिल्ली में मुनक नहर पर विकसित करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट भी शामिल है. घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है. रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य व सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य की उपासना के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं.
मॉडल घाटों पर सीसीटीवी से निगरानी
छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए मॉडल छठ घाटों पर विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया गया है. यहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जाएगी. इन कैमरों को केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है, जिससे घाटों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी व किसी आपात स्थिति की समय रहते पहचान की जा सकेगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों को तत्काल सूचना देकर कार्रवाई की जाएगी. खास तौर पर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.
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