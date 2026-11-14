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दिल्ली के सोनिया विहार में सूर्य को अर्घ्य देंगी CM रेखा गुप्ता, 1400 से अधिक घाटों पर विशेष इंतजाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोकआस्था का महापर्व छठ पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यमुना किनारे से लेकर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए छठ घाटों पर व्रतियों व श्रद्धालुओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी छठ पर्व के अवसर पर व्रतियों के बीच पहुंचेंगी. मुख्यमंत्री 15 नवंबर की शाम सोनिया विहार छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि 16 नवंबर की सुबह आईटीओ स्थित हाथी घाट पर उदीयमान सूर्य की पूजा-अर्चना करेंगी. इस दौरान वह श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनके साथ छठी मैया व भगवान सूर्य की आराधना करेंगी.

दिल्ली सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं छठ पर्व की तैयारियों व घाटों पर की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं. वह लगातार जनप्रतिनिधियों, विभिन्न जिलों के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगम व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं. शनिवार को भी उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर घाटों पर सुविधाओं का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्रती या श्रद्धालु को पूजा के दौरान असुविधा नहीं होनी चाहिए. बड़े घाटों पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके.