BSF जवानों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया भाईदूज, साझा की खुशियां
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला स्थित बीएसएफ कैंप में बीएसएफ जवानों के साथ भाईदूज मनाया और जवानों को मिठाइयां खिलाईं.
Published : October 24, 2025 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: देश की सीमाओं की निस्वार्थ भाव से रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वीर जवानों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भाईदूज मनाया. मुख्यमंत्री छावला स्थित बीएसएफ कैंप गई थी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जवानों को मिठाइयां खिलाईं और उन्हें शुभकामनाएं दीं, यह दर्शाते हुए कि पूरा राष्ट्र उनके परिवार की तरह उनके साथ खड़ा है.
देश की सुरक्षा में जवानों का बलिदान अमूल्य
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा, "सीमा पर डटे ये रक्षक जब अपने घर-परिवार से दूर रहते हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार की तरह उनका साथ दें, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखें." उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जवानों का बलिदान अमूल्य है, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इन वीरों को कैंप में किसी भी मूलभूत सुविधा की कमी न हो.
LIVE: बीएसएफ़ जवानों के संग भाई दूज https://t.co/i9VFP3kTgt— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 24, 2025
बीएसएफ कैंप में नई पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास
इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीएसएफ कैंप, छावला में एक महत्वपूर्ण परियोजना नई पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया. यह पहल कैंप में स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे जवानों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना जवानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने मुख्यमंत्री के इस स्नेहपूर्ण और कल्याणकारी कदम के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया. जवानों ने कहा कि मुख्यमंत्री का उनके बीच आकर त्योहार मनाना और उनकी जरूरत को समझना, उनके मनोबल को और बढ़ाता है.
रेखा गुप्ता ने अंत में सभी जवानों को भाईदूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और दोहराया कि राष्ट्र की रक्षा में उनका योगदान सर्वोपरि है. यह कार्यक्रम इस बात का एक सशक्त संदेश था कि सरकार और देश की जनता सीमा प्रहरियों के कल्याण को कितनी गंभीरता से लेती है.
