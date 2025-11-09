ETV Bharat / state

तरनतारन की धरती से सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा- अब नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज से मुक्त होगा पंजाब

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पंजाब स्थित तरनतारण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरजीत सिंह संधू के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश के भविष्य और विकास की दिशा का चुनाव है. अपने दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरनतारन स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेका और प्रदेश में शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की. इसके बाद उन्होंने ठाकुरद्वारा मंदिर में भी दर्शन किए और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से संवाद किया. इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ, कानून-व्यवस्था और कर्ज के मुद्दों को लेकर निशाना साधा. यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने लोगों से 11 नवंबर को तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू को वोट देने का आग्रह किया.सभा को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह उनकी पार्टी ने अपने शासन के दौरान दिल्ली को ‘‘बर्बाद’’ किया, उसी तरह अब वह पंजाब को ‘‘बर्बाद’’ कर रही है.