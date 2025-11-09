ETV Bharat / state

तरनतारन की धरती से सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा- अब नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज से मुक्त होगा पंजाब

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ, कानून-व्यवस्था और कर्ज के मुद्दों को लेकर निशाना साधा.

पंजाब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
पंजाब में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CMO X Handle)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 7:32 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पंजाब स्थित तरनतारण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरजीत सिंह संधू के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि प्रदेश के भविष्य और विकास की दिशा का चुनाव है. अपने दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरनतारन स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेका और प्रदेश में शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की. इसके बाद उन्होंने ठाकुरद्वारा मंदिर में भी दर्शन किए और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से संवाद किया. इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ, कानून-व्यवस्था और कर्ज के मुद्दों को लेकर निशाना साधा. यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने लोगों से 11 नवंबर को तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू को वोट देने का आग्रह किया.सभा को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह उनकी पार्टी ने अपने शासन के दौरान दिल्ली को ‘‘बर्बाद’’ किया, उसी तरह अब वह पंजाब को ‘‘बर्बाद’’ कर रही है.

तरनतारन की धरती से सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान
तरनतारन की धरती से सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान (CMO X Handle)

पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को लूटा जा रहा है, जबरन वसूली के दौरान सड़कों पर उनकी हत्या की जा रही हैं. इन सबके पीछे कौन है? क्या आप यह नहीं जानते?’ गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूरा राज्य ‘‘नशे की चपेट है. उन्होंने राज्य के ‘‘बढ़ते कर्ज’’ को लेकर भी आप सरकार पर हमला बोला और कहा, ‘‘पंजाब कर्ज में क्यों डूबा हुआ है? इस कर्ज का बोझ लोगों के कंधों पर है.

