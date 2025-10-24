ETV Bharat / state

छठ पर्व पर दिल्ली में रहेगा सरकारी अवकाश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की घोषणा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि छठ पर्व के अवसर पर सोमवार 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस पर्व पर सोमवार को इसलिए अवकाश किया जा रहा है, क्योंकि चार दिन के इस पर्व के तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है. इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है और पूरा परिवार किसी न किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहता है.

मुख्यमंत्री के अनुसार इसी तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने सोमवार 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. मुख्यमंत्री ने इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि छठ पर्व प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है. उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक भी है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि यह पर्व लोक आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का उत्सव है, जिसमें परिवार, समाज और समुदाय एक साथ जुड़ते हैं.