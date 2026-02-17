दिल्ली सीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया सीएम श्री स्कूल का किया उद्घाटन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास पोर्टल का किया जिक्र
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि 75 सीएम श्री विद्यालयों की स्थापना सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है.
Published : February 17, 2026 at 10:39 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजिनी नगर में बने सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया. साथ ही, राजधानी में 75 सीएम श्री स्कूल परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई. दिल्ली सरकार की यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह शुरुआत आधुनिक, तकनीक से जुड़ी और बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई है. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सीएम और शिक्षा मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने एक साल के अंदर शिक्षा से जुड़े अपने वादों को पूरा करने की दिशा में अच्छा काम किया है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध-केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है. केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से 75 सीएम श्री विद्यालयों की स्थापना को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और कहा कि इन्हें उच्च मानक के रूप में विकसित कर दिल्ली सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहां गरीब, सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.
बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएम श्री स्कूल सिर्फ नए भवन नहीं हैं, बल्कि यह दिल्ली के बच्चों को बेहतर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है. इन स्कूलों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां आधुनिक तकनीक, कौशल शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और समग्र व्यक्तित्व विकास को एक साथ जोड़ा गया है. सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना है जो बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करे.
परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास पोर्टल: उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एआई से जुड़े स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जिनमें इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल पढ़ाई सामग्री और आधुनिक लर्निंग टूल्स होंगे. इससे हर छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई कराई जा सकेगी. वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास पोर्टल भी बनाया गया है. इसके जरिए जेईई, नीट, सीयूईटी, सीएलएटी और एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. इसमें नियमित ऑनलाइन टेस्ट और छात्रों की पढ़ाई की प्रगति पर नजर रखने की सुविधा भी होगी.
आज से दिल्ली की स्कूली शिक्षा व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा सरोजिनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन और दिल्ली के 75 स्कूलों में CM SHRI Schools Project लॉन्च किया गया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 17, 2026
सीएम श्री स्कूल्स विकसित भारत 2047… pic.twitter.com/vyFQqgl5pF
काम शुरू करने में मिलेगी मदद: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मल्टी-सेक्टोरियल स्किल लैब्स में छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन और मेकाट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक विषय शुरू से ही सिखाए जाएंगे. इससे उन्हें आगे चलकर नौकरी पाने या अपना काम शुरू करने में मदद मिलेगी. आईसीटी लैब के जरिए बच्चों को डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटर से जुड़ी सोच विकसित करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही, डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी में ई-बुक्स, रिसर्च सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई के संसाधन भी उपलब्ध होंगे.
लैंग्वेज लैब्स भी जनता को समर्पित: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के साथ दिल्ली में एआई से जुड़ी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत यह दिखाती है कि दिल्ली तकनीक के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकार के क साल पूरा होने से पहले ही 7,000 कक्षाओं को एआई-सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदला जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 7,000 कंप्यूटरों से सुसज्जित 175 नई आईसीटी लैब्स शुरू की जा रही हैं. इसके अलावा 100 से ज्यादा डिजिटल लाइब्रेरी और 175 से अधिक लैंग्वेज लैब्स भी जनता को समर्पित की जा रही हैं.
दिल्ली के शिक्षा इतिहास में बड़ा कदम: उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों से जिस शिक्षा मॉडल की बात की जाती रही, उसमें सिर्फ 700 स्मार्ट बोर्ड थे, वह भी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत लगाए गए थे. पढ़ाई की सुविधाएं कुछ ही इलाकों, जैसे राउज एवेन्यू और पटपड़गंज तक सीमित थीं, लेकिन अब रोहिणी से डेरामांडी तक और हिरण कूदना से यमुनापार के आखिरी हिस्से तक, पूरी दिल्ली में समान रूप से डिजिटल और तकनीक से जुड़ी शिक्षा दी जा रही है. यह दिल्ली के शिक्षा इतिहास में एक बड़ा कदम होगा.
सीएम श्री स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं
- एआई आधारित स्मार्ट क्लासरूम
- प्रतियोगी परीक्षा पोर्टल
- मल्टी-सेक्टोरियल स्किल लैब्स
- आईसीटी लैब्स
- डिजिटाइज्ड लाइब्रेरी
- करियर लैब
- बहुभाषी शिक्षा और विदेशी भाषाएं सीखने की सुविधा
- पढ़ाई के दौरान ही उद्योगों से जुड़कर काम का अनुभव
- छोटे बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधारित पढ़ाई
- 7,000 से अधिक स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड
