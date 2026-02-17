ETV Bharat / state

दिल्ली सीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया सीएम श्री स्कूल का किया उद्घाटन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास पोर्टल का किया जिक्र

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजिनी नगर में बने सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया. साथ ही, राजधानी में 75 सीएम श्री स्कूल परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई. दिल्ली सरकार की यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह शुरुआत आधुनिक, तकनीक से जुड़ी और बेहतर शिक्षा देने के लिए की गई है. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सीएम और शिक्षा मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने एक साल के अंदर शिक्षा से जुड़े अपने वादों को पूरा करने की दिशा में अच्छा काम किया है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध-केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है. केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से 75 सीएम श्री विद्यालयों की स्थापना को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और कहा कि इन्हें उच्च मानक के रूप में विकसित कर दिल्ली सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहां गरीब, सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.

सीएम श्री स्कूल का किया गया उद्घाटन (ETV Bharat)

बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएम श्री स्कूल सिर्फ नए भवन नहीं हैं, बल्कि यह दिल्ली के बच्चों को बेहतर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है. इन स्कूलों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां आधुनिक तकनीक, कौशल शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और समग्र व्यक्तित्व विकास को एक साथ जोड़ा गया है. सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था देना है जो बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करे.

परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास पोर्टल: उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एआई से जुड़े स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जिनमें इंटरैक्टिव पैनल, डिजिटल पढ़ाई सामग्री और आधुनिक लर्निंग टूल्स होंगे. इससे हर छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई कराई जा सकेगी. वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास पोर्टल भी बनाया गया है. इसके जरिए जेईई, नीट, सीयूईटी, सीएलएटी और एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. इसमें नियमित ऑनलाइन टेस्ट और छात्रों की पढ़ाई की प्रगति पर नजर रखने की सुविधा भी होगी.