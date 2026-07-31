ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा: दिल्ली CM रेखा गुप्ता सहित भाजपा नेताओं ने किया स्वागत, 'आप' ने दी सफाई
फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसका समर्थन किया. वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाए.
Published : July 31, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत के फैसले के बाद जहां दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता सहित भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया वहीं आप आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया जारी कर आरोपों का खंडन किया गया.
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट किया, हम दिवंगत IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है. ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, फिर भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके समर्थन में खड़े रहे! वे लगातार उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे. क्यों? क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता को बताएंगे? क्या उन्हीं के संरक्षण में ताहिर हुसैन जैसे लोगों ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी. आज न्याय की जीत हुई है. यह फैसला देश के हर नागरिक का कानून और न्यायपालिका में भरोसा और मजबूत करता है.
आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में माननीय न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का हम स्वागत करते हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 31, 2026
आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जवाब चाहती है। ताहिर हुसैन को हत्या के आरोप में…
#WATCH | Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots— ANI (@ANI) July 31, 2026
Union Minister and Delhi BJP President Harsh Malhotra says, " even after his arrest on murder… pic.twitter.com/B9jYAly2Zo
'आप' ने ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश की: वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने - जिसमें खुद केजरीवाल भी शामिल हैं - लंबे समय तक उनका समर्थन किया और उन्हें बचाने की कोशिश की. असल में, आम आदमी पार्टी के लोग अराजकतावादी हैं. खुद केजरीवाल भी यह बात मानते हैं. गिरफ्तारी के बाद और तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी वे जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है. अब, उनका असली चेहरा देखने के बाद, पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राज्य से बाहर कर देगी.
#WATCH | दिल्ली | उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सज़ा मिलने पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, " अभी-अभी दिल्ली दंगों के दौरान मासूम, निहत्थे ib अधिकारी अंकित शर्मा की निर्दयता से… pic.twitter.com/godCDGnOfz— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2026
#WATCH | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots— ANI (@ANI) July 31, 2026
Delhi Minister Ashish Sood says, " today, many aam aadmi party leaders, including former chief minister… pic.twitter.com/tgI70MOHct
दूसरे मामलों में भी ऐसा ही न्याय मिलेगा: उनके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यह न्याय की शुरुआत है. यह 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी का अपराध है. जब यह मामला हाईकोर्ट जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि इसे मौत की सजा में बदल दिया जाएगा. यह दिल्ली दंगों के एक मामले का फैसला है, हमें उम्मीद है कि दूसरे मामलों में भी ऐसा ही न्याय मिलेगा. वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी शामिल हैं, को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए और दिल्ली की जनता व देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़रा सोचिए कि इन लोगों ने किस तरह ताहिर हुसैन का बचाव किया था. मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं.
क्या आज ताहिर हुसैन मामले में @ArvindKejriwal और @SanjayAzadSln देश से माफ़ी माँगेंगे ?— Harish Khurana (@HarishKhuranna) July 31, 2026
यह वही लोग जिन्होंने उसको “बेचारा” बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी क्योकि वो एक मुसलमान था । pic.twitter.com/xVVwyVtGas
#WATCH | Delhi: Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots— ANI (@ANI) July 31, 2026
BJP MLA Harish Khurana says, " i believe the law has taken its course, and ankit sharma's family… pic.twitter.com/MhQ5slGpsI
क्या वे देश से माफी मांगेंगे: उधर दिल्ली सरकार के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, मेरा मानना है कि कानून ने अपना काम किया है और आज अंकित शर्मा के परिवार को कुछ राहत महसूस हो रही होगी. उन लोगों पर सवाल उठते हैं, जिन्होंने ताहिर हुसैन को एक खास धर्म के नजरिए से देखा और उन्हें बेगुनाह दिखाने की कोशिश की. उन्हें 'बेनिफिट ऑफ डाउट' देने की कोशिश की गई, यह मानकर कि सिर्फ इसलिए कि वह एक खास धर्म से जुड़े हैं, वह बेगुनाह ही होंगे. अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के कामों को याद कीजिए; सोचिए कि उन्होंने उनका बचाव करने की कैसी कोशिश की थी. ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी थे और उनकी ही पार्टी के पार्षद थे. आज मैं इन लोगों से पूछता हूं: क्या वे देश से माफी मांगेंगे?
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AAP ने दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन पर आरोप लगते ही पार्टी से निकाल दिया था।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) July 31, 2026
आंकड़े देख लें तो पता चलेगा कि दंगों का फायदा हमेशा भाजपा ने ही उठाया है। हाल में ही ताहिर हुसैन को पुलिस की सुरक्षा में चुनाव लड़वाया गया ताकि एंटी बीजेपी वोट को बांटा जा सके।@Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/KxUgPrGh6l
अपने नेताओं पर कब कार्रवाई की: वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ताहिर हुसैन पर आरोप लगते ही आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया था. भाजपा ऐसे मामलों में दोहरा रवैया अपनाती है और अपने नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं करती. भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि अपने उन नेताओं पर कब कार्रवाई की गई, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे थे. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन का भाजपा नेताओं से पुराना संबंध रहा है.
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