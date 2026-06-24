दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों पर सीएम रेखा सख्त, अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए
By ANI
Published : June 24, 2026 at 11:53 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के ज़रिए दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर जांच तेज कर दी है. 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 17A के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. मिली शिकायतों के आधार पर, तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉ. वत्सला अग्रवाल और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा की भूमिका की जांच मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है.
जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के इंचार्ज डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को सस्पेंड किया जा चुका है. एंटी-करप्शन ब्रांच ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया है, खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों और सरकारी खजाने को हुए वित्तीय नुकसान के आरोपों की जांच चल रही है.
इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए और मामले की नियमित समीक्षा और निगरानी का आदेश दिया है.
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाती है. जनता की मेहनत की कमाई के एक-एक पैसे की सुरक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री ने 2.70 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वर्करों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को मंज़ूरी देने की घोषणा की. सीएम ने इसके बारे में एक्स के जरिए लोगों को जानकारी दी.
"कैबिनेट की बैठक में हमने दिल्ली के 2.70 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को मंज़ूरी दी है. इस स्कीम से लगभग 10 लाख लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा. हर वर्कर को ₹2 लाख तक और एक परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा में ₹10 लाख तक मिलेंगे. सालाना हेल्थ चेक-अप, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24x7 हेल्पलाइन, अच्छी हेल्थ सर्विस"
CM रेखा ने कहा "दिल्ली को बनाने वाले वर्कर भाई-बहनों को अब बीमारी की चिंता में अपनी जीवन भर की कमाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी. दिल्ली सरकार उनके परिवारों की सेहत की ज़िम्मेदारी उठाएगी. अपनी मेहनत से राजधानी के सपनों को साकार करने वाले मज़दूरों की सुरक्षा, सम्मान और सेहत हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है."
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