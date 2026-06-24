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दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों पर सीएम रेखा सख्त, अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के ज़रिए दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर जांच तेज कर दी है. 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 17A के तहत कार्रवाई शुरू की गई है. मिली शिकायतों के आधार पर, तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉ. वत्सला अग्रवाल और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा की भूमिका की जांच मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही है.

जानकारी के अनुसार अब तक इस मामले में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के इंचार्ज डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को सस्पेंड किया जा चुका है. एंटी-करप्शन ब्रांच ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया है, खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों और सरकारी खजाने को हुए वित्तीय नुकसान के आरोपों की जांच चल रही है.

इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए और मामले की नियमित समीक्षा और निगरानी का आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाती है. जनता की मेहनत की कमाई के एक-एक पैसे की सुरक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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