ETV Bharat / state

PM की अपील का असर: CM रेखा ने काफिले में की 60% की कटौती, 'मेट्रो डे' समेत किए कई बड़े ऐलान

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली ( ETV Bharat )