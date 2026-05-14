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PM की अपील का असर: CM रेखा ने काफिले में की 60% की कटौती, 'मेट्रो डे' समेत किए कई बड़े ऐलान

ईंधन बचाने के लिए दिल्ली की सीएम ने लिए कड़े फैसले, सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन रहेगा वर्क फ्रॉम होम.

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 4:57 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और पेट्रोल की खपत को कम करने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कड़े फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने न केवल अपने सुरक्षा काफिले में 60 प्रतिशत की कटौती की है, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए 'नो कार डे' और 'वर्क फ्रॉम होम' जैसे कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की घोषणा की है. गुरुवार शाम को दिल्ली सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अब विलासिता के बजाय 'जनभागीदारी' और 'किफायत' के सिद्धांत पर चलेगी.

काफिले में कटौती और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद मिसाल पेश करते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर मात्र 4 कर दी है. विशेष बात यह है कि इन 4 वाहनों में से 2 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं. उन्होंने कहा, "जब हम खुद बदलाव की शुरुआत करेंगे, तभी जनता का विश्वास जीत पाएंगे."

सप्ताह में एक दिन 'नो कार डे' और मेट्रो डे

दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए सरकार ने सप्ताह में एक दिन 'नो कार डे' घोषित करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही 'मेट्रो डे' मनाया जाएगा, ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें. परिवहन को सुलभ बनाने के लिए दिल्ली की 29 सरकारी कॉलोनियों से 58 स्पेशल बसें चलाने का भी निर्णय लिया गया है.

दफ्तरों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम

ट्रैफिक जाम और ईंधन बचाने के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी के कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार कार्यालय सुबह 10.30 बजे से शाम 7.00 बजे तक और एमसीडी कार्यालय सुबह 8.30 बजे से शुरू होंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन घर से काम करना अनिवार्य होगा.

प्रशासनिक सुधार: ऑनलाइन मीटिंग और यात्राओं पर रोक

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले एक साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा. इसके अलावा, आगामी तीन महीनों तक सरकार किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगी. प्रशासनिक बैठकें 50% तक ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी. सरकार अब कोई भी नया डीजल वाहन नहीं खरीदेगी.

संस्थानों और जनता से विशेष अपील

मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और न्यायालयों से अपील की है कि वे ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल हियरिंग (सुनवाई) को प्राथमिकता दें. उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि अगले एक साल तक बहुत जरूरी न होने पर विदेश यात्रा से बचें और ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करें, जहां अधिक परिवहन की आवश्यकता हो.

स्वदेशी को बढ़ावा और परिवहन भत्ता

दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स में अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों के लिए एक विशेष कॉर्नर बनाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के 'ट्रांसपोर्ट अलाउंस' में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया है. अधिकारियों को मिलने वाले ईंधन में कटौती की गई है. प्रतिमाह 200 लीटर की जगह उन्हें 160 लीटर पेट्रोल/डीजल मिलेगा. अंत में सीएम ने कहा कि यह समय एकजुट होकर संसाधनों को बचाने का है. दिल्ली सरकार के इस कदम से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि राजस्व की भी बचत होगी.

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Last Updated : May 14, 2026 at 4:57 PM IST

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