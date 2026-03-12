ETV Bharat / state

IGDTUW के 8वें दीक्षांत समारोह में दिल्ली CM ने की छात्राओं की हौसला अफजाई, कहा- बेटियां कल की भाग्यविधाता

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने स्नातक हो रही छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. साथ ही कहा कि दीक्षांत समारोह केवल पढ़ाई का अंत नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है. जिज्ञासा, नवाचार और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें और अपने ज्ञान व तकनीक का उपयोग समाज और देश के हित में करें. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रंजना झा, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं.

मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है, जहां वर्षों की मेहनत, समर्पण और सपनों की सफलता का उत्सव मनाया जा रहा है. आज यहां से 1,181 छात्राएं केवल डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि वे आने वाले कल की भाग्यविधाता हैं, जो अपने ज्ञान, कौशल और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से समाज और देश के भविष्य को दिशा देंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों ने युवाओं को इनोवेशन, रिसर्च और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं. आईजीडीटीयूडब्ल्यू इन राष्ट्रीय पहलों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हुए ‘नारी सशक्तिकरण’ और 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

नेतृत्वकर्ता बन रही महिलाएं: उन्होंने कहा कि भारत ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है. 'बेटी बचाओ' से 'बेटी पढ़ाओ' तक और अब 'बेटी बढ़ाओ' के संकल्प की ओर देश आगे बढ़ रहा है. इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में मिली उपलब्धियों पर रुकने के बजाय वे अपने करियर, परिवार और देश की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ें. महिलाएं अब केवल विकास की भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बन रही हैं. साहस और मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता और इतिहास में हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. दिल्ली सरकार शिक्षा, कौशल, तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. जब महिलाएं शिक्षा और कौशल से सशक्त होती हैं तो न केवल उनका जीवन बदलता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास को भी नई दिशा मिलती है.

की विश्वविद्यालय की तारीफ: दिल्ली सीएम ने आगे कहा, आईजीडीटीयूडब्ल्यू देश में महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का एक अग्रणी संस्थान बनकर उभरा है. यह संस्था इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीक, वास्तुकला और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यह विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भविष्य की महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्यमियों और नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने वाला सशक्त मंच है.