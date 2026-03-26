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सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चियों को बांटी साइकिल, छात्राएं बोलीं, 'थैंक्यू सीएम मैम'

पीतमपुरा में कन्यूा पूजन और साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1000 बच्चियों को साइकिल गिफ्ट की.

CM ने 1000 स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी
CM ने 1000 स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 7:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026 के अपने भाषण में स्कूली छात्राओं को साइकिल देने का ऐलान किया था, आज पीतमपुरा के एक स्कूल में सीएम ने बेटियों को साइकिल वितरित की.

पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन और साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था. जहां सीएम रेखा गुप्ता ने सैकड़ों छात्रों से मुलाकात की और उन्हें साइकिल गिफ्ट की.

साइकिल वितरण कार्यक्रम
नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली सरकार की एक सराहनीय पहल सामने आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सर्वोदय विद्यालय की करीब 1000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की हैं. इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित और आसान आवागमन की सुविधा देना है, जिससे उन्हें रोज़ाना की भीड़भाड़ और परेशानियों से राहत मिल सके.

सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चियों को बांटी साइकिल (ETV Bharat)

शालीमार बाग़ में हुए इस कार्यक्रम के दौरान, CM ने कहा कि "हमने देखा है कि कभी-कभी लड़कियों को घर से स्कूल आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अब इन साइकिलों की मदद से, लड़कियां बिना किसी परेशानी के अपने घर और स्कूल के बीच सफ़र कर सकेंगी।" इस कदम से लड़कियों की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

दिल्ली सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि कक्षा 9 की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ़्त साइकिलें दी जा सकें और उनके लिए स्कूल पहुंचना आसान हो सके.

नवरात्रि के शुभ मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला. साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरों पर खुशी नजर आई. छात्राओं का कहना है कि अब उन्हें स्कूल आने-जाने में काफी सहूलियत होगी और वे समय पर स्कूल पहुंच सकेंगी. पहले जहां उन्हें बसों और रिक्शों की भीड़ का सामना करना पड़ता था, वहीं अब यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी.

वहीं, अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की है. उनका कहना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समय की बचत भी होगी. साथ ही, रोज़ाना के यात्रा खर्च में कमी आने से आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी. यह पहल छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी.

छात्रों ने सीएम का आभार व्यक्त किया
छात्रों ने सीएम का आभार व्यक्त किया (ETV BHARAT)

विकास कालिया रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी विधानसभा में चिन्हित स्कूलों में नौवीं पास छात्राओं को बुलाया जिसमें उन्हें साइकिल भेंट की गई. जिससे बच्चियों को घर आने-जाने में होने वाली दिक्कत से राहत मिलेगी.

स्कूली छात्राओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद दिया. दिल्ली सरकार की यह पहल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. इससे न सिर्फ छात्राओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनने की ओर भी अग्रसर होंगी.

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