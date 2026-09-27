ETV Bharat / state

विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को सिरे से खारिज करने सामने आई दिल्ली CM, बोली ये बड़ी बात

सीएम रेखा ने विपक्ष पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के लगातार तीखे सवालों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे देश की जनता को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश करार दिया है.