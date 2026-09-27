ETV Bharat / state

विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को सिरे से खारिज करने सामने आई दिल्ली CM, बोली ये बड़ी बात

सीएम रेखा ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए देश की जनता को गुमराह करने की एक सोची-समझी बताया.

सीएम रेखा ने विपक्ष पर साधा निशाना
सीएम रेखा ने विपक्ष पर साधा निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 11:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष के लगातार तीखे सवालों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे देश की जनता को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश करार दिया है.

SIR के मुद्दे पर सवालों के घेरे में चुनाव आयोग, पर जिस तरह विपक्षी दल हमला कर रहा है, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कांफ्रेंस कर स्पष्टीकरण दे रहे हैं.

रविवार को अपने निवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिनका मकसद केवल राजनीतिक रोटियां सेकना और आम जनता को भ्रमित करना है. उन्होंने सवाल उठाया कि आज विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग के कामकाज पर अंगुली उठा रहा है, लेकिन जिन राज्यों में लंबे समय तक विपक्ष की सरकारें रही हैं, क्या वहां चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही कभी देखने को मिली थी

मीडिया रिपोर्ट और फॉर्म-6 पर सफाई पर रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर देश के संवैधानिक संस्थान यानी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप मढ़ना किसी भी हाल में उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर पहले ही अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दे दिया है और अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है. फॉर्म-6 को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसआईआर (SIR) के तहत फॉर्म-6 के साथ केवल एक अलग घोषणा-पत्र यानी 'एनेक्जर-डी' (Annexure-D) की व्यवस्था जोड़ी गई है, ताकि पारदर्शिता और पुख्ता हो सके.

वोट कटने के दावों पर पलटवार विपक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने के दावों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि मतदाता सूची से केवल उन्हीं लोगों के नाम हटाए जाते हैं जो या तो स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनका निधन हो चुका है. मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने जैसी सामान्य और अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया को विपक्ष द्वारा 'वोट चोरी' बताकर प्रचारित करना पूरी तरह आधारहीन है.

उन्होंने पुराने चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब देश में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तब आयोग में कौन था? उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग यह रोना रो रहे हैं कि उनके इतने वोट कट गए, वे यह बताएं कि क्या वे उन लोगों के आधार पर वोट डलवाते थे जो या तो शहर छोड़ चुके हैं या इस दुनिया में नहीं हैं? ऐसे मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम पर ही पहले मतदान प्रतिशत कम आता था और अब सुधार हो रहा है.

'चुनाव आयोग कर रहा है शानदार काम' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग बेहद निष्पक्ष और शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है. उन्होंने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना और देश को भ्रमित करना देशद्रोह जैसा कृत्य है. चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ विपक्ष द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब जनता के सामने रख दिया है.

ये भी पढ़ें:

  1. द्वारका में 152 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा दिल्ली का पहला सरकारी 'राज्य अतिथि गृह'
  2. मुनक नहर का बदलेगा स्वरूप: प्रेमबाड़ी पुल के पास भव्य छठ घाट और सौंदर्यीकरण कार्यों का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण
  3. दिल्ली के शेख सराय में 151.81 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी अत्याधुनिक क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब; CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी
  4. दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को सौगात: ग्रासरूट स्तर पर मिलेगा 2,000 रुपये का मासिक प्रोत्साहन, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला

TAGGED:

CM REKHA GUPTA PC
ELECTION COMMISSION
OPPOSITION ALLEGATIONS VOTE THEFT
सीएम रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेस
CM REKHA ON VOTE CHORI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.