दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक; प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से लगाई गईं कई टीमें, साथ ही दिए ये निर्देश

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक
दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 10:47 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसमें उन्होंने तात्कालिक और दीर्घकालिक पहलों की समीक्षा करने के साथ कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार गंभीर व प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं. प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. इसके अलावा प्रदूषण के ‘हॉट स्पॉट’ को सामान्य बनाने के लिए लगातार अभियान चल रहा है. वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार दूसरे निकायों के साथ मिलकर प्रदूषण रोकने के लिए सारे उपाय कर रही है, उम्मीद है कि आगामी दिनों में प्रदूषण नियंत्रण में आ जाएगा.

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर की बैठक: इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार चल रहे उपायों पर बातचीत की. साथ ही कहा कि अब अन्य उपाय भी किए जाने जरूरी हैं, ताकि प्रदूषण नियंत्रण में तो आए ही साथ ही उसमें बढ़ोतरी भी न हो. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए और कहा कि इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अतिरिक्त टीमों का किया जा रहा गठन: बैठक को लेकर उन्होंने X पर पोस्ट के माध्यम से बताया कि राजधानी के प्रदूषण को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय बनाया जा रहा है. प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अतिरिक्ति टीमों का गठन किया जा रहा है, ताकि प्रदूषित इकाइयों को बंद किया जा सके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सके. ये टीमें उसी दिन शाम को अपनी रिपोर्ट उन्हें व पर्यावरण मंत्री को भेजेंगी. आग जलाने वाली घटनाओं पर पूरे तरीके से रोक लगाने के लिए भी अतिरिक्त टीमों का गठन किया जा रहा है. कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

कूड़े को भी तुरंत हटाने के निर्देश: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रदूषण को लेकर राजधानी के विभिन्न हॉट स्पॉट को प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्रभावी उपाय शुरू कर दिए गए हैं. वहां लगातार पानी की बौछारों का छिड़काव किया जा रहा है. साथ ही धूल रोकने के लिए मैकेनिकल उपाय चल रहे हैं. दिल्ली नगर निगम को निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़कों, गलियों, बाजारों, कॉलोनियों आदि की लगातार सफाई होती रहनी चाहिए. इसके अलावा जहां भी कूड़ा है, उसे तुरंत हटाया जाए. इस मामले को लेकर विभिन्न टीमें लगातार निगरानी करेंगी. हमारी सरकार आगामी दिनों मे भी प्रदूषण रोकने के लिए लगातार तैयारी कर रही है. सर्दियों के दौरान अगर प्रदूषण की स्थिति गंभीर होगी तो रात को विभिन्न कॉलोनियों व बाजारों की सुरक्षा में लगे चौकीदारों को हीटर देने पर भी विचार किया जाएगा.

वाटर स्प्रिंकलर की ड्यूटी की जाएगी डबल: इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी सरकार राजधानी के अन्य निकायों के साथ मिलकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है. इसके लिए लगातार उपाय व निर्देश जाए जा रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम को निर्देश जारी किए गए हैं कि वॉटर स्प्रिंकलर की ड्यूटी डबल कर दी जाए. धूल नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है. यह कार्य बेहद गंभीरता व प्रभावी तरीके से किया जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रित करन के लिए जितनी भी टीमों का गठन किया गया है, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें. बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विकास मंत्री कपिल मिश्रा, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, अन्य विभागों व दिल्ली नगर निगम के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे.

