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दिल्ली में चौथे दिन भी DTC बसें ठप, DUSU चुनाव से बढ़ी हलचल; मेट्रो में उमड़ी भीड़

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अंतर्गत चलने वाली निजी ऑपरेटरों की ओर संचालित बसों के चालकों की हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही. बसों का परिचालन प्रभावित होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई रूटों पर बसें उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को दफ्तर, कॉलेज और अन्य जरूरी कामों के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. इस हड़ताल की वजह से दिल्ली मेट्रो में भीड़ बढ़ गई है.

बस सेवा प्रभावित होने का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ रहा है, जो रोजाना आने-जाने के लिए क्लस्टर बसों का इस्तेमाल करते हैं. महिला यात्रियों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं, मासिक बस पास रखने वाले यात्रियों को भी निर्धारित सेवा नहीं मिलने के बावजूद दूसरे साधनों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है.

छात्रों से बातचीत (ETV Bharat)

ऑटो-कैब पर बढ़ी निर्भरता

बसों के सड़कों से हटने के बाद ऑटो, ई-रिक्शा और कैब की मांग बढ़ गई है. यात्रियों का आरोप है कि कई जगहों पर उन्हें सामान्य से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है. मजबूरी में लोग ज्यादा पैसे खर्च कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं. बसों की कमी का असर मेट्रो सेवाओं पर भी दिखाई दे रहा है. प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी हुई है. बस से सफर करने वाले लोगों को अब मेट्रो और दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.