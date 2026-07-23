पेपर लीक पर सियासी संग्राम : अरुण चतुर्वेदी बोले- कांग्रेस युवाओं के साथ या अराजक तत्वों के ?
वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाए. सुनिए क्या कहा...
Published : July 23, 2026 at 3:07 PM IST
जयपुर: पेपर लीक के मुद्दे पर देशभर में सियासी बवाल जारी है. कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और आंदोलन के बहाने राजनीतिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह देश के युवाओं के साथ खड़ी है या उन तत्वों के साथ जो देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं.
अरुण चतुर्वेदी ने जंतर-मंतर पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनका अतीत विवादित नारों और आंदोलनों से जुड़ा रहा है. कांग्रेस को यह तय करना होगा कि उसकी राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ है या अराजकता फैलाने वाले समूहों के साथ.
चर्चा के बजाय व्यवधान पैदा करना मकसद : राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पर "900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" वाली कहावत चरितार्थ होती है. चतुर्वेदी ने कहा कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अजमेर से पद यात्रा निकाली थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए हमेशा तैयार रही है. उनका दावा था कि सरकार ने विपक्ष को कई बार नियमों के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस ने बहस में भाग लेने के बजाय हंगामा और विरोध का रास्ता चुना.
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उन्होंने कहा कि संसद के भीतर सार्थक चर्चा के बजाय व्यवधान पैदा करना कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति बन गई है. चतुर्वेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हर महत्वपूर्ण विधेयक और सरकारी निर्णय का विरोध करता है. उन्होंने कृषि कानूनों, मणिपुर मुद्दे और अन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार संसद की कार्यवाही बाधित करने का प्रयास करती रही है. भाजपा किसी भी विषय पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा चाहती है, जबकि कांग्रेस सदन के बजाय सड़क की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था : चतुर्वेदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं पर भी काम हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. शिक्षा बजट में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा सुधार और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है.
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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है. यदि विपक्ष वास्तव में छात्रों के हितों को लेकर गंभीर है तो उसे संसद में चर्चा कर समाधान निकालने में सहयोग करना चाहिए न कि केवल विरोध और प्रदर्शन की राजनीति करनी चाहिए. चतुर्वेदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की सरकार के समय संसद में अध्यादेश को फोड़ा था, इससे साफ है कि वो संसदीय परमपराओं को नही मानते हैं.