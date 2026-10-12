BJP प्राइवेट आदमियों से आंदोलन दबाएगी, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे; Zen-G करेगी सरकार का इलाज: राकेश टिकैत
आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों के घरों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई और मारपीट की कोशिश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 12:30 PM IST
बागपत: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. प्राइवेट लोगों से आंदोलन को दबाया जाएगा, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे. टिकैत ने कहा कि Zen-G सरकार का इलाज कर देगी.
राकेश टिकैत सोमवार को बड़ौत में देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह अत्याचार है और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों के घरों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई और मारपीट की कोशिश की जा रही है. टिकैत ने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलनकारी भी पीछे नहीं हटेंगे.
यदि आंदोलन में भाजपा के लोग मारपीट करने का काम करेंगे तो वह भी पीछे नहीं हटेंगे. आंदोलन को दबाने के लिए निजी लोगों का इस्तेमाल किया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे. आंदोलन अब और तेज होगा.
टिकैत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग हिंदुओं के ठेकेदार न बनें. राकेश टिकैत के इस बयान से दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है.
उन्होंने आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े होने की बात कहते हुए स्पष्ट किया कि दबाव और मारपीट के जरिए आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों का विरोध किया जाएगा.
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