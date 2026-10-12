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BJP प्राइवेट आदमियों से आंदोलन दबाएगी, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे; Zen-G करेगी सरकार का इलाज: राकेश टिकैत

बड़ौत पहुंचे राकेश टिकैत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है. प्राइवेट लोगों से आंदोलन को दबाया जाएगा, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे. टिकैत ने कहा कि Zen-G सरकार का इलाज कर देगी.

राकेश टिकैत सोमवार को बड़ौत में देशखाप चौधरी सुरेंद्र सिंह की रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह अत्याचार है और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है.