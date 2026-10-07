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दिल्ली के मिनी बंगाल में जूट थीम पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, मिट्टी की अनूठी मूर्तियां होंगी आकर्षण

जूट थीम पर बन रहा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देशभर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. दिल्ली में भी अलग-अलग इलाकों में भव्य पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं. राजधानी का चितरंजन पार्क, जिसे दिल्ली का ‘मिनी बंगाल’ कहा जाता है, दुर्गा पूजा के लिए खास पहचान रखता है. यहां हर साल अलग-अलग थीम पर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.