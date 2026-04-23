CM ने मरीजों से पूछा- डॉक्टर आ रहे या नहीं, क्या दवा मिल रही? अस्पताल स्टाफ की लगाई क्लास!
अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित होनी चाहिए."-रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री
Published : April 23, 2026 at 2:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित अरुण आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया.
मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे अस्पताल के ओपीडी वार्ड और आपातकालीन कक्ष में पहुँचीं. उन्हें अपने बीच देखकर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मुख्यमंत्री ने सीधे मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किया और पूछा कि उन्हें दवाएं और डॉक्टर समय पर मिल रहे हैं या नहीं. निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों ने सफाई और स्ट्रेचर की कमी की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद चिकित्सा अधीक्षक को सख्त लहजे में सुधार के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का औचक निरीक्षण: उन्होंने डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, तेज, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव करे जहां समय पर उपचार मिले, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ वातावरण हो और हर मरीज को सम्मान के साथ सेवा प्राप्त हो. गर्मियों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने के पानी, स्वच्छता, मरीजों की सुविधा और सभी आवश्यक इंतजाम सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा गया है.
जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं:
"जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित होनी चाहिए."-रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री-
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह औचक निरीक्षण केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने आईटीओ स्थित जीएसटी कार्यालय पहुँचकर फाइलों के निस्तारण की गति देखी और अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द सुलझाने का आदेश दिया. वहां नदारद अधिकारियों से भी सफाई मांगी थी. उसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वह आजादपुर स्थित मेट्रो निर्माण स्थल पर भी पहुँचीं. वहां उन्होंने कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सुरक्षा मानकों के साथ समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए थे.
निरीक्षण के दौरान खास बातें
- दवा वितरण केंद्र - मुख्यमंत्री ने दवा काउंटर पर जाकर स्टॉक रजिस्टर की जांच की और पूछा कि क्या सभी जरूरी दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं.
- साफ-सफाई- अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताई और स्वच्छता मानकों को बेहतर करने का अल्टीमेटम दिया.
- कर्मचारी उपस्थिति - ड्यूटी रोस्टर की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाइट शिफ्ट और इमरजेंसी में पर्याप्त स्टाफ मौजूद है.
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