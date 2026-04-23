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CM ने मरीजों से पूछा- डॉक्टर आ रहे या नहीं, क्या दवा मिल रही? अस्पताल स्टाफ की लगाई क्लास!

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित अरुण आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया.

मुख्यमंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे अस्पताल के ओपीडी वार्ड और आपातकालीन कक्ष में पहुँचीं. उन्हें अपने बीच देखकर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मुख्यमंत्री ने सीधे मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किया और पूछा कि उन्हें दवाएं और डॉक्टर समय पर मिल रहे हैं या नहीं. निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों ने सफाई और स्ट्रेचर की कमी की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद चिकित्सा अधीक्षक को सख्त लहजे में सुधार के निर्देश दिए.

रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का औचक निरीक्षण: उन्होंने डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, तेज, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र का अनुभव करे जहां समय पर उपचार मिले, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ वातावरण हो और हर मरीज को सम्मान के साथ सेवा प्राप्त हो. गर्मियों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को दवाइयों की उपलब्धता, पीने के पानी, स्वच्छता, मरीजों की सुविधा और सभी आवश्यक इंतजाम सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा गया है.