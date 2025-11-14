ETV Bharat / state

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुगलकाबाद क्षेत्र का किया दौरा, स्थानीय मुद्दों पर दिया जोर

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को तुगलकाबाद इलाके का दौरा किया. उनका यह दौरा मुख्य रूप से क्षेत्र में जल निकासी, सड़क बुनियादी ढांचे और साफ-सफाई से संबंधित लंबे समय से लंबित स्थानीय मुद्दों की समीक्षा करने पर केंद्रित था. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों और निगम अधिकारियों से बातचीत की और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए.

मुख्यमंत्री ने आज तेहखंड और तुगलकाबाद क्षेत्र का दौरा कर दिल्ली में व्यापक स्तर पर चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया. प्रस्तावित वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स और फिक्स्ड कम्पैक्टर साइटों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़ा प्रबंधन समयबद्ध तरीके से किया जाए. जिन हॉटस्पॉट्स पर कूड़ा जमा होने की समस्या रहती है, वहां नियमित सफाई की जाए. धूल नियंत्रण, वॉल-टू-वॉल सड़क सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग, वॉटर स्प्रिंकलिंग और कूड़े के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए.

''दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता को लेकर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है. आधुनिक कम्पैक्टर, सुव्यवस्थित कलेक्शन पॉइंट्स, जीपीएस आधारित कूड़ा-उठान मॉनिटरिंग और मशीनों के माध्यम से मैन्युअल लोड कम करने जैसे कदम हमारे स्वच्छ दिल्ली मिशन को और अधिक प्रभावी और परिणामकारी बनाएंगे.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुगलकाबाद के विभिन्न हिस्सों में पैदल चलकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ खुलकर बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं. निवासियों ने मुख्य रूप से खराब सीवरेज प्रणाली, बारिश में जलभराव और टूटी सड़कों की शिकायत की, जिससे दैनिक आवागमन में भारी परेशानी होती है. एक निवासी राम सिंह ने कहा, "बारिश के मौसम में यह इलाका झील जैसा बन जाता है, और कई बार तो घंटों तक पानी नहीं निकलता." मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि "जनता की सेवा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है. तुगलकाबाद जैसे पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है."